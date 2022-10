As maiores cheias em São Tomé nos últimos 30 anos já mataram duas crianças e provocaram 15 desaparecidos. País pede ajuda internacional

14 horas de chuva e o resultado foi um rasto de destruição que não se via há pelo menos 30 anos, provocado por inundações. Pelo menos duas crianças morreram e pelo menos 15 pessoas estão desaparecidas no arquipélago de São Tomé e Príncipe, na sequência das chuvas intensas que começaram na terça-feira e que provocaram também prejuízos avultados. “Uma [das crianças] tinha 10 anos e a outra pouco mais de 1 ano”, confirmou à Lusa o comissário da Proteção Civil são-tomense, Edson Bragança.

Segundo o comissário, houve 12 inundações em várias localidades do país, incluindo na capital, São Tomé, embora a zona mais afetada seja a do norte, e há três pontes destruídas — entre elas a que liga a capital ao aeroporto — e estradas cortadas por causa do deslizamento de terras. Houve derrocadas, pontes a partirem e a caírem, casas e comércios destruídos.

Esta quarta-feira o Governo são-tomense decretou estado de calamidade por 15 dias, anunciou o primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus. O Presidente da República, Carlos Vila Nova, acionou as Forças Armadas para auxiliarem as vítimas. Decorrem buscas de salvamento em terra e no mar. "Quem vê, pela primeira vez, parece que saímos de um cenário de guerra, tal a destruição", declarou à RTP.

Decidimos declarar estado de calamidade para os próximos 15 dias. Acionámos um fundo de contingência para fazer face às despesas e poder apoiar nalguns casos algumas famílias

Jorge Bom Jesus, primeiro-ministro são-tomense

País pede ajuda internacional

A ministra dos Negócios Estrangeiros são-tomense reuniu-se esta quarta-feira com o corpo diplomático acreditado no país para informar da “situação muito complicada”, anunciando disponibilidade dos parceiros em colaborar com o executivo. Edite Ten Jua pediu, “dentro daquilo que é possível", o apoio” dos parceiros “bilaterais e multilaterais” .

O coordenador do Conselho Nacional de Preparação e Resposta a Catástrofes de São Tomé e Príncipe (Comprec) disse que o país não tinha inundações como as atuais há 30 anos, que “apanharam de surpresa” as instituições de socorro.

Segundo Carlos Silva, São Tomé e Príncipe registou “uma ocorrência inédita de origem natural” e, por isso, “as instituições de resposta, de gestão e de coordenação e de monitorização foram quase todos apanhados de surpresa”.