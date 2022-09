O país nas mãos de um Joe... que não é Biden mas o democrata Manchin

O Presidente Joe Biden tem um plano para a América, o “Build Back Better” (BBB, reconstruir melhor). Preço? Dois biliões de dólares (€1,8 biliões) para áreas como Educação, Saúde e Ambiente. Outro Joe, democrata como ele, senador da Virgínia ocidental, estado conservador nos costumes, concorda com mais investimento público, mas não tanto. Por isso, retirou o apoio ao pacote legislativo. Ora, num Senado dividido (50 democratas e 50 republicanos), todo o voto conta.

Joe Biden e Joe Manchin são velhos amigos. Domingo, pouco depois do anúncio do senador rebelde, passaram quase duas horas ao telefone. O chefe de Estado agendou uma ida ao iate de Manchin, sua morada de facto, o “Almost Heaven”, alusão à canção ‘Take me Home, Country Roads', de John Denver, um dos maiores êxitos da música folk americana e do estado de Manchin.