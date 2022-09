O maior e mais potente telescópio da história é lançado hoje. E há uma portuguesa nos comandos

O lançamento do James Webb está previsto para as 12h20 deste sábado, dia de Natal, no centro de lançamento da Guiana Francesa. É uma operação conjunta da Agência Espacial Europeia e da NASA que pode seguir em direto no site da agência americana.

O telescópio - batizado em honra de James Webb, diretor da NASA no início dos anos 60 - é o maior e mais potente de sempre e teve de ser dobrado para caber no foguetão Ariane 5 que o levará +ara fora de órbita da Terra e para o início de uma viagem de 30 dias a um milhão e meio de quilómetros do terceiro planeta do sistema solar.

O lançamento já foi adiado várias vezes mas parece que será mesmo um presente de Natal para Catarina Alves de Oliveira, uma astrónoma portuguesa que trabalha no projeto há dez anos e é a responsável pela calibração de um dos instrumentos do telescópio. "O lançamento é sempre um momento crítico para qualquer missão e nesta em particular, que demorou mais de 20 anos a ser preparada, não podemos arriscar absolutamente nada. Qualquer pequeno problema tem de ser minuciosamente avaliado e é isso que tem sido feito nas últimas semanas", explicou numa entrevista ao Expresso publicada ontem.

O voo não tripulado tem como objetivo estudar como era o universo quando se formaram as primeiras galáxias e investigar a atmosfera dos exo-planetas, os planetas fora do sistema solar. O Web é Uma espécie de máquina do tempo que permitirá saber como era o universo há 13,5 mil milhões de anos, quando ainda não havia Terra.

Segundo Catarina Alves de Oliveira, que trabalha para a Agência Espacial Europeia, "por causa do tamanho do seu espelho e do seu escudo solar" o Webb "é o maior telescópio alguma vez lançado" e tem "uma sensibilidade 100 vezes superior à do Hubble". Há um enorme senão: não pode ser reparado no espaço no caso de surgir alguma avaria.

O custo do projeto é de dez mil milhões de dólares (cerca de 8,8 mil milhões de euros) e as primeiras imagens deverão começar a ser recebidas dentro de seis meses.