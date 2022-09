“Um erro crasso” da justiça americana: sentença de 110 anos para motorista que alega ter ficado sem travões gera indignação

Rogel Aguilera-Mederos, um jovem motorista cubano, foi condenado a 110 anos de prisão por ter atropelado mortalmente quatro pessoas no estado norte-americano do Colorado, depois de os travões do camião que conduzia terem falhado. O caso está a gerar revolta nos Estados Unidos e a alimentar críticas ao sistema de justiça do país.

O procurador distrital do Colorado pediu ao tribunal que reconsiderasse a longa sentença de Rogel Aguilera-Mederos, uma vez que o julgamento é considerado injustificadamente severo. “Se eu tivesse liberdade de ação, não seria esta a minha sentença”, disse o próprio juiz, Bruce Jones, depois da condenação.

O acidente remonta a 2019: Rogel Aguilera-Mederos conduzia um camião carregado com madeira na zona montanhosa de Rocky Mountain, quando causou um acidente que provocou quatro mortes e seis feridos. O jovem motorista alega que os travões não funcionaram, e as autoridades reportaram que não havia álcool ou drogas no acidente. Rogel Aguilera-Mederos também não tinha quaisquer antecedentes criminais.

Em outubro, o motorista foi considerado culpado de várias acusações, incluindo condução imprudente. Agora, o caso está a gerar uma onda de indignação nos Estados Unidos: o juiz responsável pelo caso diz que é obrigado a dar a longa sentença (110 anos de prisão). Bruce Jones afirma que, segundo a lei do Colorado, tem de impor a sentença mínima obrigatória para todas as condenações, e que elas devem ser cumpridas consecutivamente.

Quase 5 milhões assinam petição para reduzir sentença

Esta situação suscitou ainda mais críticas ao sistema de justiça nos EUA. Mais de 4,8 milhões de pessoas assinaram uma petição no change.org em que pedem ao governador do Colorado, Jared Polis, para conceder clemência a Aguilera-Mederos ou para comutar a sentença. “Este acidente não foi intencional, não foi um ato criminoso do motorista”, exortam. O governador diz que o apelo está a ser analisado pela sua equipa jurídica.

Grupos de direitos humanos também estão a expressar indignação pela sentença. “É um erro crasso da justiça”, disse o presidente da Liga dos Cidadãos Latino-Americanos Unidos, Domingo Garcia. “Aqui está um homem sem antecedentes criminais que foi trabalhar para alimentar a sua família. Os travões do camião avariaram. Foi um acidente terrível. Recebeu 110 anos pelo primeiro crime que cometeu, um crime que não foi intencional”, acrescentou citado pelo "The Guardian".

Além do gabinete do governador Jared Polis, que está a rever o pedido de clemência, a Primeira Procuradoria Distrital Judicial do Colorado apresentou uma moção para que seja reconsiderada a sentença. “Como a lei do Colorado exigia a imposição da pena neste caso, a lei também permite que o tribunal reconsidere a sua sentença num caso excecional que envolva circunstâncias invulgares e atenuantes”, indica a moção citada pelo "The New York Times".