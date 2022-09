Ex-polícia que matou Daunte Wright a tiro foi considerada culpada em tribunal

Kimberley Potter, polícia do estado norte-americano de Minnesota que matou a tiro Daunte Wright, de 20 anos, durante uma operação de controlo de trânsito de rotina, foi condenada esta quinta-feira por homicídio em primeiro e segundo grau

A ex-agente alegou ter cometido um "erro trágico" ao pegar na arma, em vez do 'taser', atingindo fatalmente o jovem afroamericano, quando este foi parado pela polícia enquanto conduzia em Brooklyn Center, um subúrbio de Minneapolis, em abril deste ano. Porém, o tribunal decidiu condenar Kim Potter por ambas as acusações, estando a leitura da sentença prevista para 18 de fevereiro.

De acordo com a CNN, o homicídio de primeiro grau com base no uso imprudente de arma de fogo pode ter uma pena máxima de 15 anos e/ou uma multa de 30.000 dólares, sendo recomendados 6 a 8,5 anos de pena no estado de Minnesota, quando não há antecedentes criminais - sendo esse o caso de Potter.

Na tarde desta quinta-feira, após a decisão ser conhecida, ecoaram gritos de "justiça" no exterior do tribunal, onde se aglomeravam manifestantes, entre os quais familiares do próprio Daunte Wright, que aplaudiram o veredito. Também havia vários cartazes com referência ao movimento Black Lives Matter.

Wright foi morto enquanto decorria, neste mesmo tribunal, o julgamento de Derek Chauvin, o polícia acusado e depois condenado pela morte de George Floyd, em maio de 2020. O acontecimento deu origem aos maiores protestos antirracismo das últimas décadas nos EUA.

Os pais do jovem negro assassinado, Katie e Aubrey Wright, aguardaram a decisão do tribunal em silêncio e de mãos dadas. "Naquele momento em que ouvi o veredito, soltei um grito e senti no meu corpo todas as emoções que se possam imaginar", declarou Aubrey Wright.

O procurador-geral do Minnesota, Keith Ellison, optou por descrever o veredito como "um ato de responsabilidade", e frisou que uma vida perdida nunca pode ser recuperada.