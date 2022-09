Manter a governabilidade e superar a desconfiança dos mercados serão os grandes desafios do novo Presidente do Chile

Foi uma surpresa geral na nação. Desde 2012, quando o sufrágio passou a ser voluntário no Chile, nunca houve tanta participação eleitoral: 55,6%. Bem mais do que os 47% da primeira volta das presidenciais, há um mês. Esses eleitores fizeram de Gabriel Boric, com 35 anos, o Presidente eleito mais votado da história chilena: 4,6 milhões de votos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler