Migrações: autoridades francesas resgatam 138 migrantes em dificuldades no Canal

As autoridades marítimas de França resgataram 138 migrantes que se encontravam em dificuldades no estreito de Pas-de-Calais, enquanto tentavam atravessar o Canal da Mancha para chegar a Inglaterra em barcos improvisados, foi divulgado na sexta-feira.

De acordo com um comunicado da Autoridade Marítima do Canal da Mancha e do Mar do Norte, foram detetados muitos barcos em dificuldades a tentarem cruzar o canal na quinta-feira, após um alerta recebido pelo centro operacional de vigilância e salvamento (CROSS) de Gris-Nez.

Dois navios da Marinha francesa e duas embarcações da Sociedade Nacional de Resgate no Mar (SNSM), de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) e Dunquerque (Nord), respetivamente, foram destacados e resgataram os 138 migrantes.

Os náufragos foram socorridos pela polícia de fronteira (PAF) dos portos de Gravelines, Calais e Boulogne-sur-Mer e pelos bombeiros.

Desde final de 2018 que aumentaram as travessias ilegais do Canal da Mancha por migrantes que procuram chegar ao Reino Unido, apesar dos repetidos avisos das autoridades que alertam para o perigo associado ao muito tráfego, correntes fortes e baixa temperatura naquelas águas.

Em 24 de novembro morreram 27 migrantes no Canal da Mancha enquanto tentavam chegar ao Reino Unido de forma ilegal.

Esta tragédia levou à realização de uma reunião em Calais na qual participaram os representantes de França, Bélgica, Alemanha, Países Baixos, Comissão Europeia, Frontex (agência de fronteiras da União Europeia) e a Europol para reforçar a luta contra a imigração ilegal e traficantes de seres humanos.

A ministra do Interior do Reino Unido, Priti Patel, também devia ter participado na reunião de 28 de novembro, mas as autoridades francesas retiraram o convite depois de uma carta controversa publicada na rede social Twitter pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, na qual convidava a França a aceitar de volta os migrantes que conseguiram chegar ao Reino Unido.

Até outubro deste ano, foram detidos 36.763 migrantes que tentaram chegar ilegalmente aos Reino Unido por via marítima, face a 12.921 detenções no mesmo período de 2020.