Eleições presidenciais brasileiras: sondagem dá vitória na primeira volta a Lula, com mais do dobro dos votos de Bolsonaro

Uma sondagem da “Datafolha”, divulgada esta quinta-feira pelo jornal “Folha de S. Paulo”, aponta para uma vitória esmagadora de Lula da Silva, que poderia acontecer logo à primeira volta das eleições presidenciais brasileiras. As intenções de voto dão 48% a Lula contra 22% para Bolsonaro.

Levando em consideração apenas os votos válidos, o fundador do Partidos dos Trabalhadores seria eleito já no primeiro turno.

De acordo com a sondagem, se as eleições de outubro de 2022 fossem agora, Sergio Moro poderia alcançar 9%, seguido por Ciro Gomes com 7% e João Doria com 4%.

A sondagem recolheu a opinião de 3666 pessoas de 191 cidades brasileiras entre os dias 13 e 16 de dezembro.

Aos inquiridos foram colocados dois cenários. No primeiro, foram apresentados os nomes de cinco candidatos: Lula, Bolsonaro, Sergio Moro, Ciro Gomes e João Doria. Nesse cenário, foram obtidas as percentagens acima referidas.

No segundo, foram acrescentados outros cinco nomes à equação: Simone Tebet, Rodrigo Pacheco, Alessandro Vieira, Felipe d’Avila e Aldo Rebelo. Os resultados foram semelhantes: Lula da Silva obteve 47% das intenções de voto e Bolsonaro 21% , enquanto Sergio Moro e Ciro Gomes mantiveram as mesmas percentagens.

Lula lidera igualmente na sondagem espontânea, na qual o inquirido refere em quem pretende votar sem que nenhuma lista de candidatos lhe seja apresentada. Aí Lula recolhe 32% contra 18% de Bolsonaro.

De resto, Bolsonaro só lidera de forma esmagadora pela negativa: quando questionados sobre em quem nunca votariam, 60% das pessoas ouvidas jamais votariam no atual Presidente do Brasil.

Se para Bolsonaro as sondagens já são más, as vacinas então são uma "porcaria"

Indiferente a isso, Bolsonaro mantém-se fiel a si mesmo e divulgou esta quinta-feira nas suas redes sociais um vídeo em que um homem não identificado critica as vacinas contra a covid-19 e as classifica de “porcaria”.

A publicação do vídeo coincidiu com a data de uma decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa, órgão regulador brasileiro), que autorizou a aplicação da vacina da Pfizer em crianças entre os 5 e 11 anos.

Bolsonaro não relacionou essa decisão do regulador sanitário com o vídeo, que publicou sem comentário algum.

Nas imagens, o homem, não identificado, diz que quando as pessoas foram vacinadas contra outras doenças no passado, entre as quais a poliomielite, “nunca mais tiveram essas doenças”.

O homem então sugere, tal como o próprio Bolsonaro, que as vacinas contra a covid-19 são “experimentais” e que os cidadãos agora foram levados a tomá-las porque ofereceriam a mesma imunidade.

“Todo o mundo foi induzido a tomar essa porcaria porque achou que estaria imune. Resultado: os que se vacinaram estão passando a doença e não estão imunes”, disse.

O homem acrescenta ainda que “tem gente morrendo por outras causas e dão o nome de variante ómicron ou outra coisa", conclui o homem, que acrescenta que “o que as pessoas querem é liberdade de escolha”.

O Brasil é, juntamente com os Estados Unidos e com a Índia, um dos três países mais afetados pela pandemia no mundo e, até o momento, soma mais de 617 mil mortes e 22,2 milhões de infeções.