Tempestade no norte de Espanha faz dois mortos e causa perda de colheitas

Duas pessoas morreram desde sexta-feira e mais de 50 tiveram de ser retiradas esta segunda-feira no norte de Espanha devido a inundações de nível recorde, na sequência de fortes chuvas e nevões.

As autoridades espanholas atribuíram à inundação dos rios a morte de pelo menos duas pessoas desde sexta-feira, e as regiões de Navarra e Aragão vão permanecer sob alertas meteorológicos elevados.

Em Novillas, uma aldeia de 520 habitantes perto da fronteira entre as duas regiões, as autoridades locais ordenaram a retirada de 55 habitantes quando o rio Ebro transbordou. O nível da água do rio subiu até aos 8,5 metros em algumas áreas, batendo um recorde estabelecido há seis anos.

A combinação de uma forte tempestade diurna e neve provocou a subida do rio Ebro e dos afluentes, segundo os serviços meteorológicos espanhóis.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, associou hoje as inundações aos efeitos crescentes das alterações climáticas na Península Ibérica.

Além disso, anunciou que o seu gabinete iria emitir uma declaração de "zona de catástrofe" que liberta fundos especiais de emergência para as áreas afetadas pelas tempestades.