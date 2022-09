Alemanha ativa centro de crise informática face a problema “crítico”

A Alemanha ativou o seu centro de crise informática em resposta a um problema "extremamente crítico" que envolve um instrumento de programa informático, de utilização generalizada, que o governo adiantou estar a ser explorado internacionalmente.

Um porta-voz do Ministério do Interior disse que a agência federal de segurança informática está a instar os utilizadores a repararem os seus sistemas tão depressa quanto possam, para se defenderem de ataques através de um erro no instrumento 'Log4J'.

A ameaça é extremamente crítica", disse o porta-voz, Steve Alter, a jornalistas em Berlim. "São requeridas medidas imediatas de proteção", insistiu.

A autoridades alemãs têm registado esforços para explorar o erro em todo o mundo, incluindo tentativas bem-sucedidas, disse, sem elaborar.

Até ao momento, não há registo de ataques a entidades ou redes governamentais bem-sucedidos, adiantou Alter.

O erro é considerado relevante uma vez que envolve programas informáticos usados em um largo espetro de aparelhos, com programas da Java.

"Uma exploração bem sucedida desta debilidade pode permitir o controlo completo do sistema atacado", alertou Alter.