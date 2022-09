Alemanha. A primeira chanceler passou o testemunho

Um estilo político leva tempo a consolidar. Porém, uma vez consolidado, pode tornar-se padrão para a eternidade. Num país cuja postura política mais facilmente premeia a continui­dade do que sobressaltos ou ruturas, os quatro mandatos seguidos de Angela Merkel à frente do Governo da Alemanha levaram quase a crer no que afirmou Charles Michel, presidente do Conselho Europeu: após 107 Conselhos Europeus, o primeiro que não contar com a presença da chanceler alemã vai parecer “Roma sem o Vaticano ou Paris sem a Torre Eiffel”.

Merkel saiu do palco quarta-feira passada, com um grande ramo de flores nas mãos, que lhe foi entregue por Olaf Scholz. Breves segundos posando para a posteridade lado a lado, ex-chanceler e novo chanceler, e a cessante abandonou o púlpito que foi seu durante 16 anos. Passou o testemunho, que recebeu do social-democrata Gerhard Schröder, ao social-democrata Scholz.