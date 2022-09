União Europeia constata desaceleração da pressão migratória na fronteira com a Bielorrússia

leonid scheglov/belta/handout via reuters

A questão foi levantada na reunião desta sexta-feira do Conselho Europeu de Ministros do Interior, que confirmou que as chegadas à zona fronteiriça entre a Bielorrússia e a Lituânia, Polónia e Letónia “quase pararam” e que tem havido “um aumento nos regressos” dos migrantes.

Embora a situação esteja mais sob controlo, “devemos permanecer vigilantes”, disse a comissária europeia do Interior, Ylva Johansson, em conferência de imprensa.

Na reunião, o ministro espanhol do Interior, Fernando Grande-Marlaska, apoiou as medidas adotadas pela União Europeia “para fazer face à situação de emergência na fronteira”.

Milhares de migrantes e refugiados, sobretudo do Médio Oriente, mas também de países africanos, estiveram durante semanas acampados sob um frio glaciar nas florestas bielorrussas junto à fronteira com a Polónia, na esperança de entrar neste país da União Europeia.

O Ocidente acusou a Bielorrússia de atrair pessoas para a fronteira com falsas promessas de uma entrada fácil na UE.

A Comissão Europeia alertou também para a existência atualmente de outras situações na UE que “colocam desafios” do ponto de vista da gestão da migração, nomeadamente em Itália, onde “tem havido muitas chegadas”, bem como no Chipre, Ilhas Canárias, Grécia e Malta.

Por outro lado, alguns ministros chamaram à atenção para a situação que está a ser criada nos chamados “movimentos secundários” que chegam a países que, sem serem fronteiras externas da UE, recebem fluxos migratórios daqueles que estão na linha da frente, afirmou a ministra do Interior da Eslovénia, país que ocupa a presidência da UE até o final do ano.

Estes deslocamentos, segundo a Comissão Europeia, estão a aumentar e afetam, em particular, Áustria, Bélgica, Holanda, França e Alemanha.

Segundo a comissária, os ministros apelaram a avanços no Pacto Europeu sobre Migração e Asilo “porque só podemos enfrentar estes desafios juntos”.

A comissária do Interior avançou ainda que 15 Estados-membros ofereceram-se para acolher 40.000 refugiados afegãos, o que descreveu como “um importante ato de solidariedade”.