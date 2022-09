5000 emails por ler, um ministro sem dar respostas: denúncias sobre “caos” na retirada do Afeganistão deixam governo britânico em xeque

São 39 páginas de texto, um testemunho cheio de detalhes danosos que está a abanar a reputação do serviço diplomático britânico. Raphael Marshall, ex-diplomata que se voluntariou para tratar do processo administrativo de retirada de afegãos em perigo depois da tomada de Cabul pelos talibãs, falou ao Departamento dos Negócios Estrangeiros, Commonwealth e Desenvolvimento (FCDO) sobre o que descreve como “caos” daqueles dias de agosto e o que disse é tão grave que em poucas horas se abriu um inquérito à atuação do ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido.

Dezenas de milhares de pessoas em perigo, muitas com ligações diretas às forças militares britânicas no Afeganistão, não foram retiradas - erros burocráticos, falta de resposta das autoridades em Londres, pedidos de informação sem sentido, falta de pessoal para avaliar os pedidos de retirada e uma lista de emails gigantesca para a qual não havia mãos para responder são algumas das falhas que Raphael Marshall aponta. No centro da discórdia está o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, que passou para a pasta da Justiça, uma troca que pode ter sido motivada precisamente por este relato só agora conhecido.

Desde que o “Guardian” publicou a história, o governo do primeiro-ministro, Boris Johnson, têm-se desdobrado em explicações. O próprio Dominic Raab disputa as alegações do denunciante. “Tinhamos bem mais de 1000 funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros a trabalhar, muitas vezes dia e noite, num sistema rotativo, bem como as tropas no Afeganistão, sob incríveis pressões operacionais. Destacaria que, em apenas duas semanas, 15.000 pessoas foram retiradas e não acho que exista outra operação com a mesma escala, com exceção dos Estados Unidos, que retirou mais gente”, disse o governante, citado pelo jornal.

O jovem diplomata, de 25 anos, tem outra leitura dos acontecimentos. Ao comité do FCDO, Marshall relatou alturas em que esteve sozinho a tentar processar os pedidos de retirada, e outras em que Dominic Raab, questionado pela equipa sobre se determinado pedido podia contar, ou não, com a validação do seu ministério, simplesmente não respondeu. Raab mostrou-se “mal informado” sobre o processo e sobre “a posição desesperada das pessoas no aeroporto de Cabul ao atrasar a avaliação de vários pedidos urgentes de retirada”.

Em vez de agir imediatamente, denuncia Marshall, Raab pedia “mais dados, com melhor formatação no Excel”. “É difícil explicar por que razões, se reservou algumas decisões para si mesmo não as tomou imediatamente”, disse o ex-diplomata. Isto porque a retirada, em alguns casos específicos, não pode ser aprovada pelo pessoal administrativo, tem de subir ao ministro mas, mesmo assim, a equipa terá emitido vistos sem esperar por uma resposta de Raab. A equipa terá esperado “várias horas” por algum tipo de resposta do governante a alguns dos casos excecionais.

No seu depoimento, entretanto entregue aos deputados britânicos, Marshall estima que entre 75.000 e 150.000 pessoas solicitaram a evacuação sob o regime de caso especial. A grande maioria temia que as suas vidas estivessem em perigo como resultado da sua ligação às forças britânicas durante a ocupação e, portanto, podiam ser evacuados. Mas o ex-diplomata estima que o departamento em que trabalhou só tenha prestado ajuda a 5% daqueles que a requisitaram.



A 20 de agosto, no auge da crise, a caixa de entrada do email para a retirada de pessoas “tinha mais de 5000 emails não lidos” e “aumentava constantemente”. No sábado, 21 de agosto, ele era o único a monitorizar estes emails porque o departamento mantém uma política muito apertada sobre as horas de trabalho, e todos funcionários, a menos que se ofereçam para turnos extra como voluntários, estão proibidos de trabalhar mais do que oito horas, facto que o denunciante aponta como um dos principais problemas na avaliação e processamento das autorizações de saída. “Os funcionários ficaram assustados ao tomar centenas de decisões de vida ou morte sobre as quais nada sabiam”, disse Raphael Marshall.

Esta terça-feira, o chefe do departamento dentro do ministério dos Negócios Estrangeiros que tinha a seu cargo a maioria dos processos de retirada, Philip Barton, foi chamado a responder às perguntas dos deputados no Comité de Relações Internacionais na Câmara dos Comuns e acabou por confirmar que só regressou de férias a 28 de agosto, quase duas semanas depois da queda de Cabul. Dominic Raab, na altura de férias na ilha de Creta, regressou a 16. Vários jornalistas e comentadores criticaram Barton nas redes sociais depois de ele ter revelado a informação - e o próprio apresentou uma espécie de pedido de desculpa dizendo que se fosse hoje teria regressado mais cedo.

Também Nigel Casey, o representante do primeiro-ministro para o Afeganistão, e Laurie Bristow, ex-embaixador, estiveram a responder a perguntas e o que se torna claro pelas respostas é que muito pouco foi antecipado sobre a necessidade de retirada que necessariamente iria surgir depois de 15 de agosto, quando Cabul caiu com uma facilidade inesperada. “Ninguém esperava uma queda tão rápida”, disse Barton.

“Esperávamos retirar cerca de 3000 britânicos e 4000 pessoas elegíveis para o programa especial de assistência aos afegãos em perigo (ARAP)”, disse, por seu lado, Nigel Casey. Questionado sobre se o corpo diplomático não estava à espera de um enorme aumento nos pedidos, Laurie Bristow disse que o número de pessoas que poderiam vir a pedir a retirada era “um fator conhecido com números desconhecidos”.



Essa possibilidade estava “na cabeça de todos” mas “era apenas um de vários cenários possíveis”. Os três reforçaram, porém, que toda a situação foi extremamente complexa e Barton garantiu que o que falhou não foi porque o seu departamento tivesse considerado a situação pouco urgente.