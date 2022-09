Aung San Suu Kyi condenada a quatro anos de cadeia

Incitamento à desordem e violação da lei de catástrofes naturais são os delitos que valem a Aung San Suu Kyi, ex-governante de Myanmar (antiga Birmânia), uma sentença de quatro anos de cadeia, emitida esta segunda-feira, informa a emissora britânica BBC. É a primeira condenação da dirigente política, prémio Nobel da Paz em 1991, desde que a junta militar tomou o poder no passado dia 1 de fevereiro.

Suu Kyi, de 76 anos, enfrenta mais acusações, de posse ilegal de walkie-talkies a quebra do segredo de Estado. Somadas, as condenações que arrisca podem equivaler a prisão perpétua. O julgamento em que foi agora condenada foi conduzido com total opacidade, estando o seu advogado — que considera as alegações contra Suu Kyi “absurdas” — proibido de contactar a comunicação social.

O golpe de fevereiro aconteceu depois de a Liga Nacional para a Democracia, chefiada pela veterana política, ter vencido eleições legislativas de forma esmagadora, em novembro de 2020. Suu Kyi, protagonista de uma incipiente democracia que nascia em Myanmar desde há uma década, passara 15 anos presa durante o anterior período ditatorial. Hoje é uma de mais de 10 mil presos políticos no país, segundo a Associação de Assistência a Presos Políticos. Pelo menos 1303 opositores terão sido mortos desde fevereiro.

Com a economia abalada pela pandemia (já antes não estava em condição brilhante), com a pobreza a crescer e os sistemas de saúde e educação sobrecarregados, o regime militar tem tido dificuldade em afirmar-se e em obter aceitação social. Um antigo relator das Nações Unidas para os direitos humanos, Yanghee Lee, acusa as forças armadas de estarem a impedir abastecimentos de comida e medicamentos às populações.

Eliminar uma ameaça ao regime

As acusações contra Suu Kyi são vistas por analistas internacionais citados pelo jornal “The Guardian” como pretexto para a eliminar enquanto ameaça política. Suu Kyi está detida há dez meses em paradeiro incerto e as ONG que tentaram contactá-la foram barradas pelo regime.

Existe um movimento de resistência pacífica à junta militar, além de grupos armados. Parte do Executivo deposto declarou “guerra defensiva” aos usurpadores do poder e procura reconhecimento internacional. “O êxito continuado das forças de defesa popular pode ter impacto sobre a forma como outros governos veem a situação em Myanmar”, afirmou, ciado pelo diário londrino, o investigador Joshua Kurlantzick, do Council on Foreign Relations.

Outro perito, Richard Horsey, do International Crisis Group, considera que organizações regionais como a ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático) não têm influência suficiente para obrigar a junta a mudar de atitude. “Myanmar tem de ser uma prioridade diplomática muito mais alta para as grandes potências mundiais e a ONU”, defende.