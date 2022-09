Candidato presidencial francês atacado em ação de campanha

Éric Zemmour foi agarrado por um homem instantes antes de começar a discursar numa ação de campanha em Villepinte, nos arredores de Paris. O candidato presidencial pelo Reconquista (direita radical) ficou magoado num pulso e está a preparar apresentar queixa, refere a AFP, que cita fonte oficial da campanha.

Zemmour lançou este domingo a sua campanha e o novo partido perante 15 mil pessoas. Num encontro fortemente marcado por protestos antirracistas, defendeu o fim da imigração. “Cerca de 15 mil franceses enfrentaram o politicamente correto, as ameaças da extrema-esquerda e a raiva dos media. [...] A matilha está a perseguir-me. Os meus adversários querem a minha morte política, os jornalistas querem a minha morte social e os jiadistas querem só que eu morra”, disse este domingo Éric Zemmour, num discurso que durou quase duas horas.

Devido à natureza polémica das suas declarações contra a imigração e contra os muçulmanos, este encontro suscitou muitas críticas, com as autoridades locais do distrito de Villepinte a rejeitarem esta reunião e com uma manifestação antirracismo a decorrer em Paris ao mesmo tempo.

Estes protestos chegaram mesmo à sala do encontro, já que enquanto o candidato discursava vários jovens do movimento SOS Racismo revelaram t-shirts com a frase "Não ao racismo", suscitando violência na sala, com várias pessoas a serem retiradas à força do recinto.

Na luta contra a imigração, principal bandeira da sua candidatura, Zemmour prometeu tornar "mais difícil" a naturalização, assim como "expulsar os desempregados estrangeiros que não consigam trabalho num período de seis meses". Quanto ao resto do seu programa eleitoral, o líder do Reconquista anunciou que quer diminuir os custos com os trabalhadores para as empresas, de forma a dar um 13.º mês a quem recebe o salário mínimo, diminuir os custos de produção em França, abrir os concursos públicos apenas a empresas francesas, acabar com os impostos sobre as heranças e sair do comando militar da NATO.

Ao seu lado, Zemmour teve figuras da direita conservadora francesa que se notabilizaram em 2013 na batalha da direita contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, como o antigo deputado Jean-Frédéric Poisson, Christine Boutin, presidente do partido cristão VIA, e Laurence Trochu, presidente do movimento conservador.