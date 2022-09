Valérie Pécresse. Mais uma “amiga dos portugueses” na corrida ao Eliseu

É uma candidata da ala moderada do LR, que poderá favorecer uma aproximação ao atual Presidente da República, Emmanuel Macron. Foi ministra no tempo do antigo chefe de Estado Nicolas Sarkozy, mas foi com o antecessor deste, o já falecido Jacques Chirac, que deu início à sua carreira política, abraçando o chamado “gaullismo social”

Com 54 anos, a atual presidente do Conselho Regional de Île-de-France (região de Paris, a mais rica de França) é uma das personalidades políticas aspirantes ao Eliseu mais próximas da comunidade portuguesa e dos seus descendentes, com quem se mostra muito elogiosa. Curiosamente, partilha esse traço com a socialista Anne Higalgo, a nacionalista Marine le Pen e o candidato da esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon.

Todos estes quatro políticos falam com agrado e entusiasmo sobre os portugueses e Portugal, quando solicitados a pronunciarem-se sobre a evolução da comunidade lusa em França. Há mais de 500 mil pessoas no país com nacionalidade única portuguesa — sem direito a voto nas presidenciais, portanto — e cerca de dois milhões com dupla nacionalidade ou franceses de origem portuguesa, estes com direito de voto nas eleições francesas.

Numa recente entrevista a este repórter (difundida na íntegra na Rádio Alfa), por ocasião das eleições regionais de junho passado, Valérie Pécresse fez rasgados elogios aos portugueses de França, como antes e depois dela fizeram de forma bem vincada, ao Expresso, a presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, e, noutras ocasiões, Marine le Pen.

Pécresse elogia empreendedores, Mélenchon usa cravo ao peito

Já Mélenchon declarou-se sempre grande admirador da Revolução dos Cravos, que pôs fim à ditadura em Portugal em 1974. Usa frequentemente um cravo vermelho na lapela nos seus comícios mais importantes.

Pécresse elogia o percurso dos portugueses e seus descendentes, designadamente nos negócios empresariais em França. A agora candidata ao Eliseu realça o apoio que tem dado, na sua região, ao reforço do ensino da língua portuguesa. Além disso, sem preconceitos ideológicos, louva o encenador Emmanuel Demarcy-Mota, próximo dos socialistas e filho de um casal franco-português.

A presidente regional destaca o apoio do seu governo, “como mecenas”, à Temporada Cruzada Portugal-França, que decorrerá durante dez meses de 2022 em Portugal e em França. Preside precisamente à iniciativa Emmanuel Demarcy-Mota, filho da atriz Teresa Mota, antiga exilada política portuguesa.

No que toca à cultura e língua portuguesa, apoio aos lusodescendentes e ligação a Portugal, Anne Hidalgo é das mais destacadas entre os quatro candidatos. Tem até adjuntos lusodescendentes na Câmara e organiza com o vereador Hermano Sanches Ruivo, nos salões nobres da Câmara de Paris, uma gala anual dedicada à comunidade portuguesa em França. Chegou a abrir esses salões ao Presidente Marcelo uma receção aos portugueses durante as comemorações do primeiro 10 de junho que Portugal assinalou no entrangeiro.

Conhecida a sua eleição, à qual concorreram na primeira volta cinco candidatos, Pécresse disse querer “proteger os franceses” e criticou Macron, que qualificou como “político do ziguezague”. Atacou também Le Pen e Éric Zemmour, outro candidato de extrema-direita. “Não é preciso ser extremista para ser ofensiva, nem insultuoso para ser convincente.”