Chris Cuomo despedido da CNN. “Há novas informações” sobre o envolvimento do jornalista na defesa do irmão acusado de assédio sexual

Chris Cuomo, jornalista e irmão de Andrew Cuomo (ex-governador de Nova Iorque que está acusado de assédio sexual), foi despedido da CNN. Em causa está o alegado envolvimento daquele que é o apresentador de um dos noticiários com mais audiência do canal na defesa do irmão.

Depois de ter sido suspenso pela CNN na passada quarta-feira, com o canal a dar garantias de que iria investigar o caso, é agora anunciado o despedimento com o argumento de que “há novas informações”.

“Contratamos um respeitado escritório de advogados para conduzir a investigação e rescindimos com ele [Chris Cuomo] de forma imediata e efetiva. No processo dessa investigação chegou ao nosso conhecimento informação adicional. Apesar da rescisão, vamos investigar de forma adequada”, diz a CNN em comunicado.

Através do Twitter, Chris Cuomo lamentou a forma como termina a sua ligação à CNN e disse estar “desapontado” como a forma como o caso se desenrolou. Ainda assim, deixou elogios à equipa com que trabalhou e garantiu estar “orgulhoso” do programa que conduziu.

Até à semana passada, escreve o jornal “The New York Times”, o jornalista tinha o apoio e proteção do canal. No entanto, a 29 de novembro o procurador-geral de Nova Iorque divulgou uma série de mensagens que provam que Chris Cuomo teve um envolvimento mais íntimo nas questões políticas do irmão do que aquela que o canal diz ter conhecimento. A suspeita de que o apresentador poderia ter aconselhado o irmão durante as acusações de assédio sexual, descreve a mesma publicação, causava desconforto dentro da estação de televisão. Aliás, Jake Tapper, também jornalista e apresentador, considerou que Cuomo tinha deixado os colegas “numa situação má”.

O governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, demitiu-se em agosto após ter sido acusado de assédio sexual a várias mulheres - a maioria trabalhava para ele. As informações foram tornadas públicas através de uma investigação da Procuradoria-Geral de Nova Iorque, efetuada ao longo de cinco meses e que resultou num relatório de 165 páginas, incluindo entrevistas a 179 pessoas e a obtenção de 74 mil provas.

O democrata de 63 anos é suspeito de ter assediado pelo menos 11 mulheres, que denunciaram a situação com grande detalhe. “Beijos e abraços não desejados”, comentários “inapropriados” e gestos inoportunos são alguns dos comportamentos relatados pelas alegadas vítimas. De acordo com os investigadores, o governador desde 2010 terá criado um ambiente de trabalho “tóxico”, onde imperava uma “cultura de medo.