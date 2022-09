Metáforas, asteriscos, jogos de palavras e abreviaturas. Como os fãs de Peng Shuai continuam a falar dela sem alertar os censores

Peng Shuai não é a primeira celebridade chinesa, ou sequer a primeira cidadã, a receber o tratamento especial do desaparecimento — momentâneo ou não — imposto pelas autoridades de Pequim a quem ousa queixar-se do funcionamento do Estado ou de alguns dos seus representantes políticos. A tenista sumiu do espaço público desde que no início de novembro denunciou abusos sexuais cometidos por um dirigente do Partido Comunista Chinês.

