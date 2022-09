Dois sobreviventes de naufrágio que matou 27 contam a sua história: quando pediram ajuda parecia que aquele mar era de ninguém

Os dois sobreviventes do naufrágio que a 24 de novembro vitimou pelo menos 27 pessoas que tentavam atravessar o Canal da Mancha alegam que tentaram entrar em contacto com as autoridades marítimas britânicas quando o barco de borracha em que viajavam começou a afundar: quem respondeu apenas os terá informado de que deveriam tentar falar com os franceses se estivessem em apuros. Os franceses também terão sido contactados, mas passaram a responsabilidade para os britânicos, dizendo que a embarcação se encontrava fora das suas águas territoriais.

Ambos os sobreviventes garantem que pelo menos duas pessoas no barco falavam bastante bem Inglês e ligaram pelo menos duas vezes para as guardas costeiras francesa e britânica.

“O lado direito estava a perder ar, as pessoas começaram a tentar enchê-lo de novo, isto enquanto outros passageiros iam tentando tirar a água que já tinha entrado no barco. Ligámos aos franceses e dissemos que a bomba de tirar água tinha deixado de funcionar mas eles disseram que estávamos em águas territoriais britânicas e por isso tínhamos de ligar aos britânicos. Então ligámos mas eles mandaram-nos contactar os franceses”, disse à rádio curda Rudaw um dos dois dois sobreviventes conhecidos, Mohammed Shekha Ahmad, um curdo de 21 anos da cidade de Qaladze, no Iraque.

O Ministério dos Assuntos Internos britânico já confirmou que esta é mesmo uma hipótese a ser investigada, mas referiu também, em resposta à rádio Rudaw, que o incidente se deu “totalmente dentro de águas territoriais francesas”. Dan O’Mahoney, comandante das operações da Guarda Costeira britânica no Canal da Mancha, confirmou em declarações ao comité para os Direitos Humanos na Câmara dos Comuns, na quarta-feira, que de facto há uma investigação a decorrer. Ainda assim, segundo uma notícia do “Guardian”, O’Mahoney reforçou que não é possível ainda apresentar provas de que o grupo de migrantes tentou mesmo contactar as autoridades britânicas. França nega ter recebido qualquer pedido de ajuda nessa noite.

dan kitwood/getty images

Dan O’Mahoney, na mesma sessão de esclarecimentos aos deputados, frisou que "as autoridades britânicas se juntaram imediatamente à operação de resgate" iniciada por Paris quando um grupo de pescadores franceses encontrou os primeiros corpos. O alarme foi emitido às 12h58 da quarta-feira de 24 de novembro, cerca de 11 horas depois do pedido de ajuda que os sobreviventes garantem ter sido feito.

Um porta-voz da Guarda Costeira britânica diz ao Expresso que "os serviços de salvamento responderam a mais 90 chamadas apenas no dia do naufrágio" e "a todas responderam", mas não clarificou se a chamada de que falam os sobreviventes se conta entre essa quase centena, qual a resposta exata que as pessoas deste barco receberam quando pediram ajuda ou se foram enviados meios de salvamento para o local após o contacto desta embarcação. Um membro da família de uma das vítimas disse ao diário britânico que as pessoas tinham embarcado com os números de vários serviços de emergência, incluindo o “999”, o número de emergência no Reino Unido.

A Guarda Costeira francesa não respondeu ao pedido de esclarecimento do Expresso até à hora de publicação deste artigo.

dan kitwood

Um outro homem que perdeu dois membros da sua família falou com a rádio Rudaw e culpa, além das autoridades britânicas, os contrabandistas que não terão deixado o barco regressar quando os problemas começaram. “Os dois traficantes obrigaram-nos a continuar a tentar chegar a Inglaterra por mais de 45 minutos, isto quando o barco já estava a perder ar. Eu estive a falar com pessoas naquele barco até às 2h45”, disse Taha (nome fictício). Os seus familiares tinham cartões SIM britânicos nos seus telefones e a ligação à internet esteve estável, garantiu.

As famílias das vítimas vão processar o Reino Unido por negligência. Pelo menos 11 pessoas dizem ter seguido o itinerário do barco através de serviços de geolocalização e acreditam que os seus familiares estavam em águas territoriais britânicas quando pediram ajuda pela primeira vez.

As vítimas ainda não estão todas identificadas e provavelmente há corpos que não vão chegar a ser recuperados. Alguns familiares das pessoas que seguiam no barco acorreram a Calais para tentar recolher informação mais exata sobre o que de facto aconteceu - estão perto, muitos são já residentes britânicos e por isso ir até ao norte de França não é uma viagem assim tão grande. As ligações familiares são uma das principais razões apresentadas por quem espera chegar ao Reino Unido por esta rota, cada vez mais utilizada mas também bastante mortífera, principalmente numa altura do ano em que a água é insuportavelmente fria para um corpo humano.

Os testemunhos destes dois sobreviventes podem ser fulcrais na resolução do caso: não só para entender se de facto as autoridades britânicas e/ou francesas se recusaram a socorrer o barco mas também para desmantelar uma rede organizada de traficantes curdos que está a operar em todo o norte de França. Cinco pessoas foram já detidas pelas autoridades francesas por suspeitas de ligação à preparação desta viagem mas ainda não se sabe exatamente o que levou o barco a perder ar.

Também no barco estava uma família de quatro pessoas da cidade curda iraquiana de Darbandikhan: Khazal Hussein, de 45 anos, e filhos Haida, de 22, Mubin, de 16, e a filha mais nova, Hasti, com sete.

Menos de uma semana antes, a 20 de novembro, o grupo “Calais Migrants Solidarity” recebeu um outro testemunho, de um grupo de 23 pessoas que acabou por ser salvo pelos franceses e que parece mostrar um outro incidente de “passa-culpa”.

Eram 02h, sábado, e já depois de entrarem em águas britânicas, segundo indicava o GPS, o combustível acabou, contou uma testemunha a esta organização não-governamental. Por volta das 7h ligaram para o “999” mas os britânicos, alegadamente sem perguntarem pela localização, disseram que o barco estava em águas francesas. Tentaram remar todos juntos porque não queriam ligar aos franceses (isso significa não chegar ao Reino Unido) mas as ondas impediram a progressão da embarcação e acabaram mesmo a ter de ligar aos serviços de resgate marítimo franceses. “Quando ligámos, eles pediram para enviarmos a nossa localização naquele momento e informaram-nos de que estávamos em águas do Reino Unido. Então voltámos a ligar aos britânicos várias vezes mas eles repetiam que estávamos em águas francesas e cortaram a ligação”, refere a página da associação, que tem documentado alguns episódios em que a ajuda não chega nem do lado francês nem do lado britânico.