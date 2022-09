Detido homem armado junto à sede da ONU em Nova Iorque - que teve mesmo de ser encerrada

A sede das Nações Unidas em Manhattan, Nova Iorque, foi encerrada e o trânsito nas imediações cortado pelas autoridades esta quinta-feira. A polícia foi chamada ao local depois de o alerta ser dado para a existência de um homem com o que parecia ser uma espingarda apontada ao próprio pescoço no exterior do edifício.

De acordo com a Reuters, um forte dispositivo policial foi mobilizado para a ala este enquanto o homem andava para a frente e para trás. O suspeito terá cerca de 60 anos. Segundo a CNN Internacional, o homem foi ouvido a murmurar coisas para si próprio e tinha consigo um saco. A unidade antiexplosivos foi mobilizada para o local por prevenção.

Numa atualização no Twitter divulgada por volta das 13h40 (18h40 em Portugal Continental), a polícia de Nova Iorque afirma que "o indivíduo já foi detido e NÃO EXISTE QUALQUER AMEAÇA para o público". A NYPD pede ainda que as pessoas evitem o local.

"Temos absolutamente zero indicação de que esta pessoa seja membro do staff ou ex-membro do staff ou que tenha qualquer ligação à ONU", disse um porta-voz da NYPD aos repórteres ainda antes da apreensão do suspeito. A mesma fonte acrescentou que o isolamento total do edifício foi entretanto aliviado. Uma outra entrada foi aberta ao início da tarde (hora local).

Segundo a CNN norte-americana, os funcionários da ONU receberam uma comunicação interna avisando-os sobre a situação no exterior e pedindo que "todo o pessoal e delegados na sede da ONU se abriguem no local". Enquanto a situação estava a acontecer no exterior, estava a decorrer no edifício uma reunião do Conselho de Segurança.