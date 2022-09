Reino Unido: jovem de 14 anos que matou a tiro colega de 15 anos condenado a prisão perpétua

Cinco pessoas, incluindo um jovem de 14 anos, foram condenados esta segunda-feira pelo envolvimento no homicídio de Keon Lincoln, de 15 anos, em Birmingham, no Reino Unido.

Gunman Yussuf Mustapha, de 14 anos, foi condenado a prisão perpétua - tendo de cumprir pelo menos 16 anos até ser elegível para liberdade condicional - pelos crimes de homicídio e posse de arma de fogo com a intenção de colocar em perigo a vida de terceiros. Terá sido ele a disparar sobre Keon, de quem era colega de escola.

Um segundo jovem de 16 anos, cujo nome não foi divulgado por razões legais, foi sentenciado a um mínimo de 17 anos de prisão por homicídio e posse de arma ofensiva num local público. Tahjgeem Breaken-Ridge e Michael Ugochukwu, ambos de 18 anos, têm de ficar presos 19 anos até poderem ser elegíveis para liberdade. Kieron Donaldson, também de 18, foi sentenciado a 12 anos. Terá sido ele a fornecer as armas usadas no crime.

"Não conseguimos estabelecer porque é que Keon foi assassinado. Apenas os seus homicidas o sabem, mas vão ter agora um longo período para refletirem sobre as suas ações", afirmou o inspetor Jim Colclough.

Durante a leitura da sentença, o juiz afirmou que o homicídio foi "cuidadosamente planeado e executado", tendo os jovens recorrido a um revolver e a um carro roubado para este fim.

Keon Lincoln foi atacado a 21 de janeiro deste ano a poucos metros da casa, no bairro de Handsworth. De acordo com o comunicado da polícia, estava a conversar com um amigo à porta quando um Ford S Max estacionou no local. Keon terá tentado fugir mas foi perseguido por vários jovens. A vítima foi esfaqueada oito vezes e baleada duas. Acabaria por morrer no hospital no mesmo dia.