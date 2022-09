396 anos depois, Barbados rompe com a monarquia britânica

A partir desta terça-feira passa a haver mais uma República no mundo. Os Barbados vão deixar de ter Isabel II como chefe de Estado. Há quase três décadas que um reino não rompia com a coroa britânica.

A mudança de regime coincide com a celebração do 55.º aniversário da independência desta nação insular do Caribe. Sandra Mason é a primeira Presidente a tomar posse. A ex-jurista de 73 anos deve prestar juramento numa cerimónia prevista para a noite desta segunda-feira na capital Bridgetown.

A convite da primeira-ministra, Mia Amor Mottley, o Príncipe Carlos está no país para participar, como convidado de honra, nas cerimónias de transição em representação da Família Real britânica. Com cerca de 287 mil habitantes, a ex-colónia britânica já era independente desde 1966, mas continuava a reconhecer Isabel II como chefe de Estado.

A discussão sobre a proclamação da República no país não é nova. Nos anos 1970, uma comissão governamental desaconselhou o corte com a monarquia britânica, tomando como exemplo outros países do Caribe (como o Suriname) onde tal decisão conduziu a instabilidade e regimes autoritários. Há vinte anos, uma segunda comissão recomendou a mudança de regime. A discussão voltou a reacender-se no ano passado, durante no contexto do movimento Black Lives Matter.

A decisão final foi tomada sem recurso a referendo. Em maio, o governo formou um comité consultivo para a transição. A mudança foi posteriormente votada no parlamento (onde o partido do governo tem maioria absoluta desde 2018), tendo precisado de apoio de dois terços dos deputados.

"O primeiro laboratório do colonialismo inglês nos trópicos"

Estabelecida há quase 400 anos (1627), os Barbados foram a colónia mais antiga da Grã-Bretanha. O território representou uma grande fonte de riqueza para os colonos, principalmente através da exploração de açúcar e escravatura.

Segundo especialistas como Richard Drayton, professor de história imperial e global no King's College de Londres, que falou à CNN Internacional, este “foi o primeiro laboratório do colonialismo inglês nos Trópicos”. Estima-se que perto de 90% da população atual seja descendente de escravos africanos que foram traficados para o território para trabalhar em condições brutais depois de a população nativa ter sido dizimada pelos colonizadores. Um estudo de 2011 estimou que a esperança média de vida dos escravos nesta colónia era de apenas 18 anos.

Por este motivo, há várias vozes locais que defendem que este será o momento para pedir reparações ao Reino Unido pelos crimes históricos cometidos na época colonial. "Os Barbados foram o local de nascimento da sociedade esclavagista britânica e implacavelmente colonizado pelas elites britânicas. Fizeram fortunas com o açúcar produzido pela força trabalhadora escravizada e 'descartável' e esta enorme riqueza assegurou o lugar da Grã-Bretanha como uma superpotência imperial e causou um sofrimento indescritível", argumenta a historiadora Hilary Beckles, da Universidade das Índias Ocidentais, que é uma das principais figuras que têm lutado por esta causa.

Num artigo de opinião publicado no Guardian, Suleiman Bulbulia, um dos membros do comité de transição, descreve o passo dado esta terça-feira pelo país como o "cortar do cordão umbilical que os vinculava ao seu antigo senhor colonial". "Esta é uma nova era, na qual todos os barbadianos devem ter orgulho e assumir a propriedade", escreve. E acrescenta estar na hora de o país deixar para trás a histórica alcunha "Little England".

toby melville

Já a professora de política na Universidade das Índias Ocidentais Cynthia Barrow-Giles considera que a presença do Príncipe Carlos nas cerimónias "é testemunho da falta de oposição da família real à mudança e, essencialmente, um apoio à transição”. “A decisão não reflete nenhuma avaliação da Casa de Windsor. Acho que reflete mais um sentimento de que as pessoas de Barbados agora acham um pouco absurdo ter o seu chefe de estado determinado pelas circunstâncias de nascimento de uma família que mora a quatro mil milhas de distância.”

Há muito que os académicos antecipam que o fim do reinado de Isabel II possa causar uma nova vaga de países a romper com a monarquia britânica. Agora, os especialistas acreditam que a decisão de Barbados pode reacender a discussão noutras ex-colónias que ainda mantêm Isabel II como chefe de Estado, nomeadamente a Jamaica e outros países do Caribe.