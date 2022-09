Reino Unido: médicos vão poder prescrever terapia antes de medicação em casos de depressão leve

Os médicos do sistema nacional de saúde britânico (NHS) deverão passar a prescrever terapia antes de medicamentos nos casos de depressão menos graves. As novas diretrizes, que ainda estão sob consulta, sugerem igualmente exercícios de mindfulness e meditação como alternativas de tratamento.

De acordo com a BBC, as novas linhas orientadoras recomendam que os médicos "não prescrevam de forma rotineira a medicação como primeira linha de tratamento em forma menos severas de depressão, a não ser que seja essa a preferência do utente". A terapia cognitivo-comportamental em grupo pode ser oferecida como primeira alternativa, mas os pacientes devem ser envolvidos na escolha da abordagem de tratamento.

As recomendações visam mitigar o uso crescente de antidepressivos registado no país nos últimos anos. As estimativas apontam para que uma em cada sete pessoas em Inglaterra tomem este tipo de fármacos. Os dados revelam ainda que 20 milhões de antidepressivos foram prescritos só no último trimestre de 2020, um aumento de 6% face ao mesmo período de 2019.

Segundo a NICE (Instituto Nacional de Excelência Clínica, um organismo independente que analisa e promove as medidas de saúde pública no Reino Unido), este rascunho de diretrizes é o primeiro em 12 anos a identificar, tratar e propor formas para gerir a depressão em adultos.

Os autores do plano defendem que é urgente implementar estas medidas e que estas teriam um "impacto real" na vida dos pacientes. Já a Mind, uma instituição de caridade na área da saúde mental, aplaude esta nova linha orientadora mas alerta para a necessidade do aumento do financiamento, para que seja possível dar respostas ao previsível aumento da procura.