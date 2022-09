Espanha. “Começo de algo maravilhoso” ou mais divisão?

Barcelona foi no sábado, como Valência há uma semana, palco do lançamento de uma plataforma que pretende agrupar as forças políticas à esquerda do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), do primeiro-ministro Pedro Sánchez, que no seu último congresso reafirmou uma posição social-democrata. A iniciativa é liderada por uma das vices de Sánchez, Yolanda Díaz, ministra do Trabalho.

Sem programa nem nome, a comunicação social chama ao projeto “frente ampla”. Anabel Díez, analista do jornal “El País” que segue de perto este movimento, opina que “o espírito de Valência tem de se materializar”, pois “de momento há apenas tons alegres e esperançosos para vastos sectores da sociedade”. María Martín, diretora de comunicação da empresa Gad3, especializada em relatórios sociológicos, afirma ao Expresso que “tanto Díaz como o movimento que promove são um fenómeno mais mediático do que eleitoral”. O politólogo José Pablo Ferrándiz, da consultora Elemental Research, considera que o projeto “é transversal, gera entu­siasmo e não objeções”.

