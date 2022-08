Enquanto Putin joga xadrez com a NATO e com a UE, a Ucrânia reforça a fronteira com a Bielorrússia

A ameaça de uma nova agressão russa levou o ministro da defesa Ucraniano, Oleksiy Reznikov, a afirmar que o Presidente russo Vladimir Putin “está a testar a unidade da União Europeia e dos aliados da NATO”, sobretudo da Ucrânia, da Polónia e dos países Bálticos, numa espécie de jogo de xadrez. Reznikov afirmou-o durante uma visita a Washington (EUA) para pedir apoio militar, indica o jornal “Washington Post”.

O apelo surge numa altura em que cresce o número de tropas russas na fronteira que separa a Ucrânia da Rússia e da Bielorússia, o que obrigou Kiev a reforçar as suas defesas na linha que separa os dois países e a admitir a construção de uma vala de 2500 quilómetros.

Enquanto milhares de migrantes permanecem encravados junto à fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia — uma situação humanitária que se agrava com a chegada do inverno — Moscovo colocou cerca de 114 mil soldados e armamento pesado às portas da Ucrânia, segundo as agências de segurança ocidentais.

Para a fronteira com a Bielorrússia, o Governo ucraniano já enviou 15 helicópteros, dois aviões e 44 drones, indica o jornal El País. Há oito anos em conflito com Moscovo, Kiev quer evitar uma nova anexação ilegal, como a que aconteceu com a península da Crimeia em 2014, que custou 14 mil vidas ucranianas e uma violação da soberania do país.

Para a UE, esta crise foi orquestrada por Moscovo e por Minsk, como resposta às sanções levantadas por Bruxelas devido à opressão do autoritário Aleksandr Lukashenko sobre a oposição política e a sociedade civil bielorrussas. Apesar de a relação entre Lukashenko e Putin não ser simples, mantêm-se aliados.