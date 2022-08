Clooney diz que disparo de Baldwin resultou de “erros estúpidos” de “produtores que nunca produziram nada”

George Clooney considera “revoltante” e uma “loucura” a tragédia ocorrida durante a rodagem de “Rust”, que levou à morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins depois de Alec Baldwin ter disparado acidentalmente uma arma que não deveria estar carregada.

O ator de 60 anos aponta o dedo à produção do filme “low budget”, com “produtores que nunca produziram nada”, por não ter sido contratado “um armeiro com experiência”.

Referindo-se à armeira Hannah Gutierrez-Reed, defende que “uma pessoa de 24 anos com pouca experiência não deveria chefiar um departamento com armas e balas”.

Em entrevista ao podcast “WTF”, Clooney classificou o sucedido como “um acidente terrível” e garante que nunca na sua carreira ouviu a expressão “cold gun”, que terá sido dita pelo assistente de realização a Baldwin quando a arma lhe foi entregue, o que indicaria que não tinha munições.

“Nunca ouvi esse termo. Eles estão a falar de coisas das quais nunca ouvi falar. É simplesmente irritante”, sublinha Clooney.

“Tenho visto as notícias e parece que encontraram o mau da fita: o assistente de realização. Ele pode ser um idiota, não o conheço de todo, mas há 40 anos que estou em sets e a pessoa que é responsável pela arma é o armeiro. Ponto final”, sentencia George Clooney.

Além disso, explica que sempre que recebeu uma arma de adereço o processo foi o mesmo: “Entregam-me a arma, olho para ela, abro-a e mostro-a à pessoa a quem vou apontar”.