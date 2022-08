Governo espanhol põe empresas a pagar 80% do aumento temporário da contribuição para a Segurança Social - e os patrões estão indignados

O Governo de esquerda espanhol apresentou esta terça-feira o seu projeto de reforma do financiamento do sistema de pensões, que prevê um aumento das contribuições criticado pelo patronato, que receia as "consequências" para o emprego.

As alterações ao atual sistema são exigidas pela Comissão Europeia, para permitir reequilibrar o sistema de pensões ameaçado pelo envelhecimento da população.

O executivo liderado pelo primeiro-ministro socialista, Pedro Sánchez, já tinha afastado a possibilidade de permitir uma redução das pensões, assim como um aumento da idade legal da reforma.

Na sequência de um acordo apenas com os sindicatos, avançou com a única possibilidade à sua disposição: um aumento "temporário" de 0,6 pontos percentuais das contribuições para a segurança social.

Segundo a proposta apresentada, 80% do aumento vai ser pago pelas entidades patronais e 20% recai sobre os empregados.

O novo esquema deverá entrar em vigor em 2023, sujeito a revisões regulares a partir de 2032, após o que poderá ser cancelado se a situação financeira do sistema de pensões o permitir.

O acordo é "mais um passo" para "assegurar a sustentabilidade do sistema público de pensões", sublinhou Pedro Sánchez através do Twitter, congratulando-se ainda pela aprovação dada à medida pelos dois principais sindicatos do país, as Comissões Operárias e a União Geral dos Trabalhadores.

A reforma das pensões, exigida há anos pela Comissão Europeia, foi uma das condições para que Espanha continuasse a beneficiar do plano de recuperação e resiliência pós-pandemia no valor de 140 mil milhões de euros.

O novo mecanismo não vai afetar a idade legal de reforma, que será gradualmente aumentada para 67 anos, no âmbito de uma reforma feita pelo antigo governo de direita, liderado por Mariano Rajoy, do Partido Popular.

Esta reforma coloca "todo o esforço sobre os empregadores de hoje e de amanhã" e não oferece "nenhuma garantia sobre o equilíbrio do sistema de pensões", argumentaram as organizações patronais em comunicado de imprensa.

Os empregadores também defendem que o novo esquema poderia "comprometer a recuperação económica ao afetar a produtividade e a competitividade das empresas", com "consequências negativas para o emprego".

O problema das pensões é particularmente grave em Espanha devido à sua elevada taxa de desemprego e ainda porque combina a segunda taxa de natalidade mais baixa da Europa (1,23 filhos por mulher) com uma elevada taxa de longevidade, mais de 83 anos.

O novo mecanismo vai agora ser discutido no parlamento espanhol, que o deverá aprovar como uma emenda a um projeto de lei, que está atualmente a ser tramitada.