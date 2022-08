Foi escoltada por polícias naquele dia em que tinha 6 anos de idade e um cartaz à espera dela que dizia “mistura racial é comunismo”: Ruby

Apesar da abolição da escravatura em 1865, durante as décadas de 1950 e 1960 estava ainda profundamente enraizada nos Estados Unidos uma cultura segregacionista que negava à comunidade afro-americana o direito ao ensino, aos cuidados de saúde, à participação na vida política e aos salários. Além disso, em vários aspetos da vida quotidiana, imperava uma divisão discriminatória entre cidadãos brancos e negros, como acontecia nos transportes públicos, em que os afro-americanos ocupavam os lugares mais recuados.

Era este o contexto social norte-americano a 14 de novembro de 1960, data em que uma pequena menina, nascida na cidade de Tylertown no estado do Mississipi, abriu portas para uma grande mudança histórica. Ruby tinha apenas seis anos e aquele era o seu primeiro dia de aulas. Algo marcante no desenvolvimento de qualquer criança mas ainda mais determinante para Ruby Bridges, uma vez que a sua cor de pele desafiava o sistema vigente. Há 61 anos, tornou-se a primeira criança negra a frequentar uma escola que só aceitava alunos brancos.

“Frequentei o jardim de infância e parte da primeira classe em escolas para negros, onde todos eram exatamente como eu. A minha professora, as crianças e as pessoas que lá trabalhavam, todos se pareciam comigo e isso era considerado normal para nós”, lembrou Ruby Bridges, quando em 2018 visitou Portugal para participar na conferência “Em que pé está a Igualdade: impactos, desafios e conflitos”, organizada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS).

Foi a pedido da Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor (NAACP) que os pais de Ruby aceitaram que a filha integrasse uma campanha governamental de integração no sistema de ensino, o que permitiu a Ruby matricular-se na escola William Frantz Elementary, estabelecimento frequentado apenas por alunos brancos. “Bateram à nossa porta e perguntaram aos meus pais se estavam dispostos a enviar a sua filha para uma destas escolas de ensino integrado que existiam pela primeira vez na cidade. Os meus pais decidiram de imediato aproveitar a oportunidade e depois disseram-me: ‘É bom que te comportes’”, conta Ruby Bridges, num vídeo partilhado pela FFMS.

Quando chegou o dia de finalmente ir pela primeira vez para a nova escola, aquela não era apenas uma manhã diferente para a criança de seis anos. Era uma data marcante para toda a comunidade afro-americana. “Todos os meus vizinhos que viviam ali ao lado saíram de casa e ficaram parados à espera que eu me arranjasse para ir para a escola”, recorda Ruby Bridges.

Foi então que a menina saiu de casa, desceu as escadas e à sua espera estavam “quatro homens brancos muito altos”. Eram polícias federais enviados por Eisenhower, que se aproximaram da mãe de Ruby e disseram: “Estamos aqui para escoltá-la a si e à sua filha hoje até à escola, a pedido do Presidente dos Estados Unidos”.

underwood archives / getty images

Junto à William Frantz Elementary, dezenas de famílias locais protestavam contra a decisão de permitir que aquela criança partilhasse a mesma sala de aula e se sentasse ao lado dos seus filhos para aprender. Gritavam e atiravam pedras, enquanto exibiam cartazes onde se podia ler que “mistura racial é comunismo”. Até mesmo professores participaram na manifestação e recusavam dar aulas a uma aluna negra.

A campainha tocou, Ruby foi a primeira a entrar na sala, sentou-se e esperou que a professora chegasse. Enquanto isso, os pais que protestavam no exterior tinham invadido a escola e exigiam levar os seus filhos para casa, enquanto apontavam o dedo a Ruby. “Mais de 500 crianças foram tiradas daquela escola naquele dia e isso aconteceu porque eu estava ali”, contou Ruby.

A porta da sala de aula abriu-se, a professora entrou. “Olá, o meu nome é Barbara Henry e sou a tua professora.” Ruby ficou espantada: “Ela é branca”. Aquela criança nunca antes tinha visto uma professora branca. “Embora se parecesse exatamente com aquelas pessoas que estavam lá fora a protestar, a professora não tinha nada que ver com elas. Fizemos tudo aquilo que vocês podem imaginar numa sala de aula e não só relacionado com a matéria que tinha de estudar: fizemos jogos, tocámos música e desenhámos”, lembra Ruby, que a partir dali começou a ter aulas sempre sozinha, uma vez que a diretora da escola transferiu todas as crianças da turma para outras, deixando Ruby isolada. Só a professora não desistiu dela e continuou, dia após dia, a preparar as aulas apenas para aquela criança.

Naquele dia, há 61 anos, Ruby e a sua professora deram uma lição de igualdade. “Ela mostrou-me o seu coração. Aprendi, com seis anos, que não deveria olhar para uma pessoa e julgá-la pelo tom da sua pele, pela sua aparência ou pela sua origem. Esta foi a lição que trouxe daquela sala de aula. É essa mesma lição com que eu viajo e procuro ensinar a cada criança que conheço”, afirma a ativista, atualmente com 67 anos.

bryan bedder / getty images

Aquele histórico primeiro dia de aulas acabaria por ser retratado na pintura a óleo “The Problem We All Live With” (1964), do artista Norman Rockwell. O episódio foi também transportado para o grande ecrã, através do filme “A História de Ruby Bridges” (1998), realizado por Euzhan Palcy.

Em 2014, uma estátua de Ruby Bridges, presidente de uma fundação com o seu nome, foi colocada no pátio da escola William Frantz Elementary.