Etiópia. ONU vai fornecer cerca de 35 milhões de euros em fundos de emergência

As Nações Unidas (ONU) anunciaram esta segunda-feira que vão fornecer cerca de 35 milhões de euros em fundos de emergência para as regiões do norte da Etiópia atingidas por conflitos e para as regiões do sul afetadas pela seca.

O chefe humanitário das Nações Unidas Martin Griffiths atribuiu cerca de 22 milhões de euros para o Fundo Central de Resposta a Emergências das Nações Unidas e cerca de 13 milhões de euros para o Fundo Humanitário da Etiópia.

A ONU disse que os 35 milhões de euros vão ajudar a aumentar as operações de emergência para fornecer assistência humanitária e proteger os civis no norte e apoiar uma resposta rápida à seca no sul.

"Milhões de pessoas no norte da Etiópia estão a viver no fio da navalha à medida que a crise humanitária se agrava e alarga", disse Griffiths, que regressou da Etiópia na semana passada.

"As necessidades estão a aumentar em todo o país. Esta injeção de dinheiro ajudará as organizações de ajuda a satisfazer algumas das necessidades de proteção e socorro das pessoas mais vulneráveis", referiu.

Tensão política agrava a crise humanitária

Meses de tensões políticas no norte entre o Governo do primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, e os líderes separatistas de Tigray, que em tempos dominaram o Governo da Etiópia, explodiram numa guerra em novembro de 2020 que já matou milhares, deslocou milhões e levou a milhares de detenções.

Após alguns dos mais ferozes combates do conflito, os soldados etíopes fugiram da capital de Tigray, Mekele, em junho.

As forças de Tigray lançaram uma ofensiva recente e estão a aproximar-se da capital etíope, Adis Abeba, para pressionar Ahmed a afastar-se e a levantar um bloqueio que cortou o acesso a alimentos, medicamentos e outras ajudas da região de cerca de seis milhões de pessoas e deixou centenas de milhares de pessoas a enfrentar a fome.

O primeiro-ministro declarou estado de emergência nacional a 2 de novembro, com poderes de detenção generalizados.

Nas regiões do norte de Tigray, Amhara e Afar, as Nações Unidas afirmaram que os fundos recentemente anunciados vão apoiar as agências de ajuda humanitária que fornecem proteção e outra assistência para salvar vidas às pessoas afetadas pelo conflito.

Nas regiões sul de Somali e Oromia afetadas pela seca, as Nações Unidas afirmaram que o financiamento adicional permitirá às agências de assistência fornecer água potável, incluindo para prevenir doenças transmitidas pela água e mitigar o risco de surtos de cólera e também ajudará as comunidades pastoris a preservar o seu gado.

ONU lança campanhas humanitárias mas existe falta de financiamento

A ONU disse ainda que as suas operações humanitárias em todo o país enfrentam uma lacuna de financiamento de 1,1 mil milhões de euros, incluindo cerca de 307 milhões de euros para a resposta em Tigray.

O Governo federal da Etiópia, liderado pelo vencedor do Prémio Nobel da Paz de 2019, Abiy Ahmed, está em guerra há um ano contra a Frente de Libertação do Povo de Tigray (TPLF, na sigla em inglês) no norte do país.

A guerra entre os rebeldes da região etíope do Tigray e o executivo central da Etiópia começou a 4 de novembro de 2020, quando o primeiro-ministro etíope ordenou uma ofensiva contra a TPLF como retaliação por um ataque a uma base militar federal e na sequência de uma escalada de tensões políticas.

O balanço do conflito ascende a milhares de mortos, a dois milhões de pessoas deslocadas internamente e a pelo menos 75.000 refugiados no vizinho Sudão, de acordo com números oficiais.