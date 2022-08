EUA. Steve Bannon continua a lutar pelo “controlo do país”

Nos primórdios da presidência de Donald Trump nos Estados Unidos, o estratego-chefe Steve Bannon raramente se pronunciava em público sobre as linhas mestras do seu pensamento. Porém, quando o “grande manipulador” — epíteto dado pela revista “Time” — acedia a falar, fazia-o com estrondo. “Temos de desconstruir o estado administrativo. Precisamos de uma revolução”, disse ao Expresso numa extensa entrevista, no início de 2020, poucas semanas antes de a realidade pandémica se instalar.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler