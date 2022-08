Derrota eleitoral do Presidente obriga Argentina a mudar o rumo político e económico

Se eleições legislativas ã meio do mandato funcionam, na prática, como um plebiscito ao Governo, o Presidente argentino Alberto Fernández acaba de ser reprovado. “A oposição teve uma vitória contundente no conjunto do país, ganhando pela primeira vez em províncias onde o peronismo reinava. O novo equilíbrio de poderes abre uma nova etapa política na Argentina. Nesse novo Parlamento equilibrado, surgem duas alternativas: ou o Governo começa um diálogo e chega a um consenso ou o país se paralisa”, indica ao Expresso o analista político Sergio Berensztein.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler