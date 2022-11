COP26. Associação Zero teme "fortíssimo recuo" em negociações marcadas por "bloqueios sérios"

A associação ambientalista portuguesa ZERO admitiu esta quinta-feira que poderá haver um "fortíssimo recuo" nos objetivos do Acordo de Paris de combate às alterações climáticas, apontando "bloqueios sérios" nas negociações da 26.ª cimeira do clima.

"Arriscamo-nos a voltar para trás", admitiu o presidente da Zero, Francisco Ferreira, em declarações a jornalistas portugueses em Glasgow, onde tem estado a acompanhar as negociações, apontando sobretudo a intenção de 22 países de retirar do texto da declaração final da cimeira um capítulo inteiro sobre mitigação das alterações climáticas prevendo medidas como redução de emissões, introdução de energias renováveis ou florestação.

O grupo dos Like Minded Developing Countries (LMDC), que inclui a Índia, a China e o Irão, considera que o capítulo é uma imposição dos países mais ricos, que acusam de "capitalismo carbónico" ao quererem impor a regra da neutralidade de emissões de gases poluentes até 2050.

"É evidente que há aqui sempre contrapartidas a serem jogadas, nomeadamente no que respeita ao financiamento [climático que se destina a ajudar os países a tomarem medidas de mitigação e adaptação]. Vamos ver agora muitos países a porem em causa determinadas áreas para garantirem ganhos em outras. Isso vai ser a negociação das próximas áreas", referiu Francisco Ferreira, apontando "bloqueios sérios" no diálogo para chegar a um texto final consensual, desde os LMDC a outros países como a Rússia ou a Arábia Saudita, em cujas economias são determinantes os combustíveis fósseis.

Presidente da cimeira pede empenho de todas as partes

O presidente da cimeira, o britânico Alok Sharma, apelou reiteradamente às partes para que se empenhem nas negociações por forma a conseguir concluir a COP26 dentro do prazo previsto, sexta-feira, mas para o ambientalista português, dificilmente isso acontecerá e os trabalhos deverão prolongar-se para sábado.

Afirmou que o próximo projeto de texto final, que deverá surgir até ao início dos trabalhos na sexta-feira, "pode ser muito mau, deixar cair uma série de coisas e aí haver uma série de nações que dizem 'isto, não aceitamos' e bloqueiam".

Outro dos impasses que estará a atrasar a cimeira tem a ver com o estabelecimento do mercado de emissões poluentes, que está "muito complicado".

"Não somos fãs do mercado de carbono à escala mundial, mas se ele não for rigoroso e transparente, também não serve. Se tivermos um mercado que serve para nos enganarmos uns aos outros, a dizer que fazemos um esforço [para reduzir emissões] mas em que pode haver dupla contabilização ou inventar créditos que vêm de trás, ninguém confia nele", argumentou.

Como está, o texto da declaração relativo ao mercado das emissões, o artigo 6.º do acordo de Paris, "pode dar perfeitamente para os dois lados, de tantos parênteses e páginas".

O capítulo do chamado mecanismo de Varsóvia, que prevê compensações aos países mais vulneráveis por perdas e danos causados pelas alterações climáticas, "está estável mas também não adianta nada, não há financiamento, não fixa metas nem datas", indicou o presidente da Zero, considerando que é "uma certa desilusão, em que não há um recuo, mas também não há o avanço que se pretendia", sobretudo os países menos desenvolvidos, que insistem ser os menos responsáveis pelas emissões poluentes mas dos mais afetados por elas.