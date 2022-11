COP26: grupo de 22 países pede que mitigação das alterações climáticas seja retirada do texto final. Presidente mostra-se preocupado

A China, a Índia e mais 20 nações que fazem parte do grupo “Like-Minded Developing Countries” (LMDC) pediu que toda a secção sobre a mitigação das alterações climáticas fosse retirada do texto final da COP26. Entretanto, o presidente da cimeira do clima da ONU mostrou-se preocupado com a falta de progresso nas negociações, a um dia da COP terminar. O LMDC é um grupo de países em desenvolvimento que se organizam como negociadores em bloco em organizações internacionais como as Nações Unidas, representando mais de 50% da população mundial.

O negociador principal da Bolívia, Diego Pacheco, que representa o grupo LMDC, disse esta quinta-feira que os 22 países sentem que o mundo desenvolvido está a tentar “transferir as suas responsabilidades” pela crise climática para o mundo em desenvolvimento. “Pedimos à presidência que removesse completamente a secção sobre mitigação das alterações climáticas”, disse em conferência de imprensa na cimeira em Glasgow, na Escócia.

“A história é muito importante para compreender e contextualizar na discussão sobre ambição”, disse, apontando para o papel histórico das nações desenvolvidas na crise climática. Diego Pacheco acrescentou que seria impossível e injusto que muitos países do grupo LMDC alcançassem os mesmos prazos de redução de emissões que o mundo desenvolvido.

Já o presidente da cimeira do clima disse estar “preocupado com o número de questões ainda por concluir”. “Está a custar fazer progressos até em questões de rotina”, admitiu Alok Sharma esta quinta-feira perante o plenário da COP26. Salientou também que é preciso “aumentar esforços para apresentar resultados” nas discussões sobre financiamento de medidas de mitigação de emissões e adaptação aos efeitos das alterações climáticas.

Alok Sharma considerou que as versões atualizadas dos projetos de declaração final divulgados durante a madrugada são “um passo em frente significativo” em relação às primeiras, mas salientou que não tem “a ilusão de que todas as partes estão satisfeitas”.

“Ainda não estamos lá, ainda há muito trabalho a fazer. O dia de hoje tem que representar outra mudança” no curso das negociações, afirmou o presidente. A grande cimeira do clima, em Glasgow, termina esta sexta-feira, daí a urgência.

A secção de mitigação do texto da COP26 tenta limitar o aquecimento global a 1,5º C acima dos níveis pré-industriais, e apela os países a atualizarem rapidamente as promessas de corte de emissões até ao final de 2022.