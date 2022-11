Nobel da Paz Malala Yousafzai casou-se numa pequena cerimónia no Reino Unido

Malala Yousafzai casou-se esta terça-feira numa pequena cerimónia realizada na cidade de Birmingham, no Reino Unido, onde reside atualmente. A ativista pelo acesso das raparigas à educação e mais jovem laureada com o Nobel da Paz anunciou o casamento e partilhou várias fotografias da cerimónia nas redes sociais.

"Hoje assinala-se um dia precioso na minha vida", escreveu. "Eu e o Asser demos o nó para sermos parceiros para a vida. Celebrámos uma pequena cerimónia nikkah (casamento islâmico) em casa em Birmingham com as nossas famílias. Por favor enviem-nos as vossas orações. Estamos ansiosos para caminhar juntos a jornada que temos pela frente."

Malala nasceu em 1997 no Vale de Suate, no Paquistão. Em 2009 começou a escrever para a BBC, relatando a sua experiência durante o período de influência crescente dos talibãs na região. Em 2012, depois de várias ameaças, o grupo radical tentou matá-la. A jovem, na altura com apenas 15 anos, foi baleada na cabeça. “Em vez de me silenciarem amplificaram a minha voz além do Paquistão", escreveu mais tarde no livro de 2019 "We Are Displaced".

Em 2014 recebeu o Prémio Nobel da Paz em conjunto com a ativista indiana pelos direitos das crianças, Kailash Satyarthi. Aos 17 anos, tornou-se a mais jovem laureada na história desta distinção.

A jovem paquistanesa manteve-se uma voz ativa na defesa pelo direito das raparigas à educação. Em 2017 tornou-se mensageira da paz da ONU.

No ano passado licenciou-se pela Universidade de Oxford em filosofia, política e economia.