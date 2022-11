Irão recebeu 300.000 refugiados afegãos desde que talibãs tomaram poder

Cerca de 300.000 refugiados afegãos chegaram ao Irão desde que, em agosto, os talibãs conquistaram o poder no Afeganistão, juntando-se aos 3,6 milhões que vivem no país há décadas, segundo dados revelados esta quarta-feira pelo Conselho Norueguês para os Refugiados (CNR).

"Milhares de homens, mulheres e crianças exaustos atravessam diariamente a fronteira entre o Afeganistão e o Irão à procura de segurança", adiantou hoje o CNR, que estimou que entre 4000 e 5000 afegãos atravessam diariamente a fronteira iraniana.

Face a esta situação, o CNR pediu ajuda internacional para que o Irão possa fazer frente à grande afluência de pessoas vindas do Afeganistão.

"Não se pode esperar que o Irão acolha tantos afegãos com tão pouca ajuda da comunidade internacional, que deve aumentar o apoio dentro do Afeganistão e aos países vizinhos, como o Irão, antes do inverno"", afirmou, num comunicado, o secretário-geral do CNR, Jan Egeland, que está de visita a Teerão.

Irão e Paquistão são dos países que mais acolhem refugiados

A organização humanitária alertou para que, com a chegada do inverno, "centenas de milhares" de refugiados continuarão a atravessar a fronteira.

Dados do Alto Comissariado das nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) indicam que o Irão já acolhe cerca de 3,6 milhões de afegãos -- 780.000 registados como refugiados, 560.000 com passaporte afegão ou algum tipo de visto local e mais de 2,2 milhões de indocumentados.

O vizinho Paquistão alberga oficial e legalmente 1,4 milhões de afegãos, estimando-se que cerca de um milhão se encontre ilegalmente no país.

O Irão e o Paquistão acolhem cerca de 90% dos refugiados afegãos em todo o mundo, um êxodo que começou com a invasão soviética do Afeganistão, em 1979.

Recentemente, a ONU lançou uma petição de quase 300 milhões de dólares (quase 260 milhões de euros) para angariar ajuda humanitária para os refugiados afegãos que se encontram nos países vizinhos do Afeganistão, tendo, até agora, recebido 32% desse montante.