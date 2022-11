COP26. Fabricantes e reguladores de transportes comprometem-se a acelerar a transição energética, China e EUA prometem trabalhar juntos

Como os transportes terrestres, aéreos e marítimos são responsáveis por quase um quarto das emissões de gases com efeito de estufa, fabricantes e reguladores têm um papel fundamental na redução das emissões.

Nesta quarta-feira, em Glasgow, fabricantes como a Ford e a General Motors (Estados Unidos) e a Daimler (Alemanha) contaram-se entre as que se comprometeram a diminuir os veículos movidos a combustíveis fósseis em 2040 ao acelerarem a mudança para motores elétricos. O segundo país mais populoso do mundo, a Índia, aderiu a esta decisão.

De igual modo, uma coligação de países, incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos, acordaram esta quarta-feira criar rotas comerciais marítimas com zero emissões entre portos de forma a acelerar a descarbonização da indústria marítima global.

A transição para motores elétricos, tal como noutras áreas, exige investimentos de milhares de milhões de euros em infraestruturas e implica uma sobrecarga das redes elétricas antes da transição para energias renováveis, escreve a agência Reuters, lembrando que o compromisso ou é generalizado de todos os países ou não chegará para atingir as metas pretendidas.

Pouco feito para evitar a catástrofe

Logo no início da tarde desta quarta-feira, a dois dias do final dos trabalhos, os anfitriões da Cimeira do Clima das Nações Unidas COP26 estavam já conscientes de que o esboço dos acordos alcançados ficaram muito aquém do necessário para que o corte das emissões de carbono, e de outros gases responsáveis pelo efeito de estufa, permita que a temperatura não suba além de 1,5ºC relativamente à era pré-industrial até ao final do século. Ou seja, é pouco para evitar a catástrofe anunciada.

Daí o apelo que o documento faz para que os países sejam mais ambiciosos a partir do ano que vem, 2022, escreve a agência Reuters. Saiu nesta quarta-feira de manhã o primeiro esboço de conclusão da conferência, que terá de ser negociado com os 200 países presentes em Glasgow e acordado até ao final dos trabalhos destas duas semanas: nesta sexta-feira. O apelo é claro: o documento pede aos países que “revisitem e fortaleçam os objetivos de 2030 nos contributos nacionais, de modo a alinhar com o objetivo de temperatura do Acordo de Paris no final de 2022”

O Reino Unido apelou durante a COP26 para que se “mantivesse vivo” o objetivo dos 1,5º C acordado em 2015. Desde então, têm surgido cada vez mais provas científicas de que ultrapassar este aumento de temperatura desencadeará subidas de águas do mar, inundações, secas, incêndios e tempestades significativamente piores com impactos potencialmente irreversíveis.

“É tempo de as nações porem as diferenças de parte e unirem-se pelo nosso planeta e pelas pessoas”, declarou esta quarta-feira o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, antes de deixar Glasgow.

Os três que urge eliminar: carvão, petróleo e gás

“Falta escalar uma montanha” para alcançar resultados palpáveis, disse o presidente da COP26 na terça-feira. Alok Sharma ainda aventava a hipótese de eles serem exequíveis, porém foram as nações mais vulneráveis aos impactos das alterações climáticas que conseguiram exigir que os países presentes atualizassem em 2022 os objetivos que dizem querer cumprir para manter o aumento de apenas 1,5º C como meta.

O documento exorta os países a acelerarem esforços para pararem de queimar carvão e deixarem gradualmente de subsidiar combustíveis fósseis, referindo-se aos três maiores contribuidores para a produção de dióxido de carbono, carvão, petróleo e gás.

Helen Mountford, vice-presidente do World Resources Institute, sublinhou que a referência explícita a “combustíveis fósseis” era um avanço relativamente a edições anteriores de conferências sobre o clima. A questão agora é cumprir.

EUA e China fazem declaração conjunta

A China e os Estados Unidos concluíram, entretanto, uma "declaração conjunta sobre o fortalecimento da ação climática", anunciou o enviado chinês para o clima, Xie Zhenhua. "Ambos os lados reconhecem o fosso entre os esforços atuais e as metas do Acordo de Paris, por isso vamos fortalecer em conjunto a ação climática", afirmou o funcionário chinês à imprensa.

O comunicado bilateral diz que ambos os lados "reconhecem a seriedade e urgência da crise climática" e que vão trabalhar para resolver o problema juntos. Os dois países comprometem-se a cooperar em normas regulatórias, transição para energia limpa, descarbonização e "design verde e utilização de recursos renováveis". Prometem, também, combater as emissões de metano, um gás com forte efeito de estufa que outros 100 países prometeram reduzir, num acordo que não incluía a China.

Em resposta a esta declaração, o diretor executivo do centro de estudos sobre o clima E3G, Nick Mabey, disse que este acordo tem um grande significado geopolítico e que põe fim à guerra de palavras que marcou os últimos dias. "Este compromisso de alto nível põe pressão sobre ambos os países para mudarem de posição para fazer da COP 26 um sucesso", disse Nick Mabey em comunicado.