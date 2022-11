Breve história sobre a morte e a imprevisível ressurreição do “Kyiv Post”

Era segunda-feira e os jornalistas, como sempre, entraram na grande sala de reuniões para planear os temas da semana. Atrás deles entrou o chefe de redação, Brian Bonner, e assim acaba a lista das coisas rotineiras que se passaram na manhã do dia 8 de novembro. “O Brian disse-nos que estávamos todos despedidos, que ele não tinha sido exatamente despedido mas que ao despedirem-nos a todos ele também obviamente se tinha demitido”, começa por contar ao Expresso Oleksiy Sorokin, repórter da editoria de Política no agora extinto “Kyiv Post”. O jornal esteve ativo 26 anos e os textos críticos do poder político atingem vários executivos anteriores mas também o atual.

