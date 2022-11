Adolescente raptada foi resgatada nos EUA depois de usar sinal de ajuda que aprendeu nas redes sociais

Uma adolescente de 16 anos foi resgatada na passada quinta-feira no Kentucky, nos Estados Unidos, depois de chamar a atenção de um condutor com o sinal gestual para a violência doméstica que tinha aprendido na internet.

De acordo com o comunicado da polícia do condado de Laurel, um condutor alertou as autoridades depois de avistar uma "passageira feminina num veículo a fazer gestos com a mão conhecidos na rede social Tik Tok para pedir ajuda em casos de violência doméstica". A jovem parecia estar "em perigo" e estava a ser conduzida por um homem mais velho num Toyota prateado perto de London, no Kentucky.

As autoridades locais organizaram uma operação para interceptar o veículo à saída da autoestrada por onde circulava. Durante a operação stop, os polícias perceberam que a rapariga tinha sido dada como desaparecida pelos pais dias antes. A jovem disse ter atravessado com o raptor os estados da Carolina do Norte, Tennessee, Kentucky e Ohio, sempre a tentar chamar a atenção dos outros condutores com este gesto.

O sinal - que consiste em colocar uma mão no ar com a palma aberta e o polegar encolhido, dobrando depois os restantes dedos - foi popularizado no ano passado como uma forma de pedir discretamente ajuda nas redes sociais em casos de violência doméstica durante o período de confinamento. A Canadian Women's Foundation é creditada como tendo introduzido a sua utilização.