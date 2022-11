Depois de "ataque à independência editorial", o jornal em inglês mais antigo da Ucrânia foi suspenso

O mais antigo jornal ucraniano escrito em inglês foi suspenso com efeitos imediatos esta segunda-feira. A decisão surge na sequência de um conflito entre a redação e o proprietário, com os jornalistas a acusar o oligarca de tentar "violar a independência editorial".

De acordo com um comunicado coletivo emitido pelos jornalistas, os profissionais foram informados esta segunda-feira, à chegada ao local de trabalho, que iam "todos ser despedidos, com efeitos imediatos". De acordo com o The Guardian, cerca de 50 pessoas perderam o emprego.

"Há três semanas, o dono do "Kyiv Post", o magnata da construção Adnan Kivan, tinha outros planos: expandir o jornal e lançar uma publicação em língua ucraniana sob o nome da publicação", lê-se na nota, que afirma que este anúncio foi uma "total surpresa para a redação". "Vimos riscos significativos no formato da expansão escolhido por Adnan Kivan. Vimos também uma tentativa de "violar a nossa independência editorial."

A redação terá tentado "salvar" a independência editorial do jornal, refere o texto. "Consideramos a cessação da publicação e o despedimento dos funcionários do jornal como um ato de vingança de Adnan Kivan. Ele anunciou oficialmente planos de 'reorganização' do 'Kyiv Post' e recomeçar as operações dentro de um mês com uma nova equipa. Consideramos que isto é uma tentativa do dono de se livrar dos inconvenientes, justos e honestos."

A publicação em língua inglesa, que os jornalistas consideram a "fonte primária da comunidade internacional para notícias da Ucrânia", tem 26 anos. O magnata da construção comprou o jornal em 2018.