Espanha não tinha o Google News há sete anos mas vai voltar a ter em 2022 - com uma versão que inclui premium

O Google News não estava disponível em Espanha há sete anos mas vai voltar a estar na sequência de uma mudança nas leis de direitos de autor .

O governo espanhol emitiu um decreto que vem alterar as leis online de direitos de autor, facilitando à Google a negociação de taxas de licenciamento com editores individuais. Alinha ainda as regras de Espanha com as que vigoram na União Europeia.

A Google desligou o serviço de notícias em Espanha há sete anos ao entrar em vigor no país a lei que obrigava a companhia a pagar aos editores o uso de qualquer de seus conteúdos.

Agora que foi implementada em Espanha a diretiva europeia de direitos de autor, os editores já têm a opção de determinar se os conteúdos devem ou não ser pagos pela Google, em vez de estarem sujeitos a essa obrigação.

A imprensa espanhola ainda apelou ao Governo para restaurar o serviço Google News quando foi removido do país, mas sem sucesso.

Segundo a Google, o regresso do serviço de notícias a Espanha irá ajudar a combater a desinformação. A companhia propõe-se lançar no país um produto especial, o Google News Showcase, programa desenvolvido para selecionar notícias de conteúdos 'premium', e pagou a alguns editores para disponibilizarem aqui algumas das suas melhores histórias com acesso pago mas sem qualquer custo para os leitores.