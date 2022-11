Após reação violenta em França, Conselho Europeu volta atrás na campanha sobre o direito de mulheres muçulmanas usarem o hijab

O Conselho Europeu retirou os cartazes de uma campanha que tinha lançado na semana passada contra a discriminação dos muçulmanos e que promovia o respeito pelas mulheres desta comunidade que optam por usar o tradicional véu islâmico - o hijab. A decisão foi tomada depois das fortes reações de oposição verificadas em França.

Vários políticos franceses condenaram a mensagem veiculada pela campanha, alegando que o hijab não pode simbolizar a liberdade para as mulheres. Alguns cartazes da campanha evidenciavam o slogan: "A beleza está na diversidade assim como a liberdade está no hijab".

A ministra francesa da juventude, Sarah El Haïry, afirmou-se chocada com um cartaz da campanha do Conselho Europeu que mostrava a imagem de uma mulher dividida, em que numa metade usava 'hijab' e na outra não, segundo avança a BBC - lembrando também ter havido mulheres muçulmanas a declarar que a reação destes políticos representava "falta de respeito pela diversidade e o direito de escolher o que vestir em França". A ministra francesa disse mesmo numa entrevista televisiva que a imagem do cartaz incentivava as mulheres a usarem lenço na cabeça, o que ia contra os valores seculares que vigoram em França.

O Conselho Europeu adiantou esta quarta-feira à BBC que a campanha foi retirada das redes sociais e que tinham sido removidos os posts no Twitter. Disse ainda que ia refletir melhor sobre a apresentação desta campanha, que foi decidida após a realização de dois workshops em setembro organizados em parceria com a Femyso, fórum de organizações de jovens muçulmanos a nível europeu.

A presidente da Femyso, Hande Taner, defendeu a campanha numa entrevista que deu esta quarta-feira à BBC, frisando ser "muito triste que os esforços dos jovens de minorias estejam a ser atacados e minados" por políticos. E destacou que a reação de França foi "outro exemplo de como os direitos das mulheres muçulmanas são inexistentes para muitos que afirmam representar ou proteger princípios como liberdade, igualdade e liberdade".

França, que inclui cerca de cinco milhões de muçulmanos e proibiu o véu islâmico em locais públicos em 2011, enfrenta um problema crescente de integração desta comunidade no país, enfatiza ainda a BBC.