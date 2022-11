Visita de Bolsonaro a Itália provocou o caos: polícia usou canhões de água contra manifestantes e agrediu jornalistas

A visita de Jair Bolsonaro à cidade italiana de Pádua teve tudo menos uma receção de gala. Manifestantes protestaram esta segunda-feira contra o Presidente do Brasil e entraram em confrontos com a polícia, que usou canhões de água e gás lacrimogéneo para dispersar o grupo de 500 pessoas.

Uma ativista acabou mesmo por ser detida após ter enfrentado agentes das forças de segurança, escreve a “Folha”. Outro dos participantes no protesto foi levado para o hospital com ferimentos.

Os manifestantes marcharam, durante esta tarde, até à Basílica de Santo António, que Jair Bolsonaro pretendia visitar e onde os agentes montaram um cordão de segurança.

Os participantes da marcha anti-Bolsonaro tentaram romper o bloqueio das forças de segurança e a polícia respondeu com canhões de água, bastonadas e gás lacrimogéneo para dissuadir a investida.

Este domingo a passagem de Bolsonaro por Roma também causou tumultos, nos quais jornalistas foram empurrados e agredidos por elementos das forças de segurança. As agressões ocorreram após Bolsonaro ter adotado uma postura hostil com a imprensa presente no local.