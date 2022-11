Éric Zemmour. O fenómeno extremista que abala a França (e assusta Le Pen)

Não é fácil para um jornalista, um político ou um intelectual entrevistar ou debater com Éric Zemmour (63 anos), o novo fenómeno francês que está a provocar um terramoto político no país. Extremista de direita — consideravelmente mais radical do que a líder do Reagrupamento Nacional (RN), Marine le Pen, cuja supremacia neste sector ameaça seriamente —, é um homem astuto e com uma cultura, sobretudo, histórica muito sólida. Não se sabe ainda se o escritor e polemista se candidatará às presidenciais da primavera de 2022, mas está já, sem dúvida, a complicar a vida a Marine le Pen e também à dividida direita francesa, que se debate com grandes dificuldades e uma guerra de chefes para escolher um candidato ao Eliseu.

Zemmour assumiu-se no passado como “trumpista”, mas é muito diferente do antigo Presidente norte-americano, porque o francês nunca apostou no populismo anti-intelectual. Pelo contrário, assume-se como erudito, e os franceses gostam tradicionalmente deste tipo de pessoas, que os deslumbram. Espantoso é que quase toda a gente em França lhe reconhece “a inteligência”, mesmo quando ele fala da iminência de uma “guerra civil ou de civilizações” contra os muçulmanos, que, segundo ele, querem ocupar toda a França, promovendo “a substituição de um povo”. “Eles já ocupam territórios inteiros, as nossas periferias, e nós vamos ter de as reconquistar [...], já estamos quase em guerra civil, porque, quando se degola um professor em plena rua e se cometem atentados como os que aconteceram, já estamos em guerra. Eles têm de ser expulsos do país [...], e mesmo os refugiados são também, na realidade, futuros clandestinos e novos invasores”, diz aos muitos jornalistas que o acompanham, entre eles o do Expresso.