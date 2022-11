Sudão: o ataque à democracia que mal nasceu

Estado de emergência declarado, chefia civil do Governo de transição detida, condenação praticamente unânime pela comunidade internacional e futuro antes de mais incerto. Não era isto que esperavam os milhões de sudaneses que há cerca de dois anos viram na deposição de Omar al-Bashir um vislumbre de chance para a democracia, após quase 30 anos de abuso de poder.

Desde segunda-feira passada, dezenas de milhares de cidadãos agarram-se às manifestações que tomaram as ruas da capital e de outras cidades como meio de reclamar a reposição do conselho soberano e do Governo de transição, no qual se juntavam militares e civis, de comum acordo, por um período que tinha em vista a realização de eleições. Manifestam-se também para não caí­rem no esquecimento do resto do mundo.