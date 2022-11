Macron e Johnson prosseguem negociações para sanar conflito em torno das pescas

O Presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson concordaram este domingo em continuar as discussões para tentar resolver o conflito entre os dois países sobre a pesca, informou o 'site' da presidência.

Macron e Johnson reuniram-se em Roma (Itália), à margem da cimeira do G20, para tentar resolver o conflito em que Paris ameaça Londres com medidas retaliatórias a partir da próxima terça-feira, caso não sejam concedidas as licenças de pesca acordadas no âmbito do 'Brexit', divulgou a agência EFE.

"Os dois líderes concordaram em manter discussões nas próximas horas e dias sobre as licenças de pesca", refere um comunicado do Elysee, o 'site' oficial do presidente francês.

Macron expressou a "sua vontade de continuar o diálogo com base na exigência, seriedade e respeito", acrescenta o comunicado.

O Presidente francês insistiu ainda que é "necessário" que Londres "respeite os compromissos" assumidos com a União Europeia no âmbito do acordo do 'Brexit'.

Além da disputa pelas licenças de pesca, que azedou as relações bilaterais nas últimas semanas, Macron expressou apoio aos esforços da presidência britânica da COP26, que começou este domingo, na Escócia.