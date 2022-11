Facebook Papers. Não basta mudar de nome para pôr fim às más práticas

O Facebook vai passar a chamar-se Meta devido aos processos que decorrem nas autoridades americanas, ou a mudança avançou apesar desses processos? A questão ganhou forma na semana passada, com as primeiras notícias de que a empresa que gere Facebook, WhatsApp e Instagram iria mudar de nome, e ganhou novos contornos segunda-feira, com as declarações de Frances Haugen, ex-profissional do Facebook convertida em denunciante, sobre a extrema inaptidão para dominar os idiomas usados em várias regiões do mundo e as más práticas de filtragem de campanhas e mensagens de ódio.

Quinta-feira, na conferência anual da empresa, Mark Zuckerberg pouco falou do caso que ameaça desmoronar o conglomerado de redes sociais, mas confirmou a mudança de nome. No ar ficou a sensação de fim de império. Os dirigentes do Facebook quererão só encontrar forma de desviar o capital para novos negócios?