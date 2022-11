A lenta agonia da tauromaquia em Espanha, ajudada pela covid-19 e por decisões políticas

Uma estocada de morte. É desta forma taurina que os aficionados e o sector afetado descrevem a última decisão do Governo espanhol sobre o mundo da tauromaquia, que atravessa momentos agónicos. Se em Portugal gerou controvérsia a proibição de menores de 16 anos assistirem às corridas sem adultos, o Executivo espanhol decidiu deixar os touros fora do conjunto de atividades culturais favorecidas pelo cheque juvenil de 400 euros que os cofres do Estado vão oferecer a todos os espanhóis que façam 18 anos em 2022. A medida, incluída no orçamento geral de Estado cujo debate parlamentar começou esta semana, ignora a própria legislação espanhola atualizada em 2013.

