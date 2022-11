Socialistas em convenção para divulgar candidatura presidencial de Anne Hidalgo

A "Convenção por uma República Social e Ecológica" que se realiza no sábado, em Lille, vai dar o pontapé de saída à campanha para as presidenciais da candidata socialista Anne Hidalgo, que procura subir nas sondagens.

Hidalgo é casada com o chefe de gabinete de Martine Aubry em Lille, o socialista Jean-Marc Germain - e aí começou uma frutuosa parceria política que só azedou em 2012, devido a disputas internas nas listas de Paris.

Esse episódio parece estar no passado e Martine Aubry mostra-se hoje novamente como um dos grandes apoios de Hidalgo, estando ao seu lado desde o anúncio da vontade da autarca de chegar ao Palácio do Eliseu (residência oficial do Presidente da República). Também outros socialistas de peso como Carole Delga, presidente da região da Occitânia ou o autarca de Montpellier, Michaël Delafosse, estão ao lado da candidata.

E é nesta ligação aos autarcas que vai assentar a candidatura de Hidalgo, com a estratégia de campanha que vai começar já este sábado em Lille em assentar nos autarcas socialistas e equipas mobilizadas localmente para dar a conhecer o programa e a figura de Anne Hidalgo.

Entre algumas das propostas já avançadas está o aumento dos salários dos professores, assim como mais pessoal nas escolas. Também a criação de um salário para quem tem a seu cargo pais ou filhos doentes ou desenvolve um trabalho comunitário importante, é algo já apresentado pela candidata, que ainda não divulgou um programa completo.

Anne Hidalgo tem ainda outro desafio que é fazer face a uma luta fratricida contra o antigo ministro de Hollande, Arnaud Montebourg, que decidiu avançar para as presidenciais mesmo sem o apoio dos socialistas.

Apesar de não se destacar por enquanto nas sondagens, Montebourg tem repetido que Hidalgo "é filha espiritual de François Hollande", um nome ao qual não se deve estar associado para quem pretende vencer as eleições presidenciais de 2022.