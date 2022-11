Haiti. Colombiano suspeito do assassínio de Jovenel Moise detido na Jamaica

As forças policiais jamaicanas detiveram esta quinta-feira um cidadão colombiano que acreditam ser suspeito do assassínio do Presidente haitiano, Jovenel Moise, em 7 de julho, informou à agência de notícias AP a superintendente da polícia Stephanie Lindsay. De acordo com Stephanie Lindsay, ainda estavam a fazer telefonemas para diferentes embaixadas e ministros dos Negócios Estrangeiros para confirmar os detalhes. A dirigente adiantou que a polícia irá divulgar mais informações em breve.

Mais de 40 suspeitos do assassínio de Jovenel Moise foram detidos até ao momento, incluindo 18 antigos militares colombianos e vários polícias haitianos. As autoridades colombianas disseram que a maioria dos militares não sabia a verdadeira natureza da operação.

As autoridades haitianas afirmaram que o cérebro por trás do assassínio e a pessoas ou pessoas que o financiaram ainda estão em fuga. A polícia afirma que também está a procurar outras pessoas acusadas de envolvimento no crime, incluindo um ex-senador haitiano.