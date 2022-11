EUA. Câmara dos Representantes aprova condenação de Steve Bannon por desacato criminal

A Câmara dos Representantes, de maioria democrata, decidiu esta quinta-feira manter a acusação a Steve Bannon por desacato criminal, dada a sua recusa em colaborar com a investigação ao ataque ao Capítólio, a 6 de janeiro.

Há uma semana, o conselheiro do ex-Presidente Trump desafiou uma intimação para comparecer e fornecer documentos ao comité encarregado de investigar o episódio, o que levou os seus responsáveis a recomendar que Bannon fosse acusado em tribunal.

Nove republicanos juntaram-se esta quinta-feira aos democratas para votar a favor da condenação de Bannon, pelo que o caso segue agora para o Departamento de Justiça norte-americano, que decidirá se avança um não com um processo.

No debate antes da votação, a congressista Liz Cheney, uma dos dois únicos republicanos no comité e uma dos oito republicanos que votaram a favor da acusação, sublinhou que “as próprias declarações públicas de Bannon deixam claro que ele sabia o que estava a acontecer antes de acontecer”, com o procurador-geral Merrick Garland a afirmar que o Departamento de Justiça “fará o que sempre faz em tais circunstâncias:- aplicará os factos e a lei e tomará uma decisão consistente com os princípios do processo”.

O republicano Greg Pence, irmão do anterior vice-presidente, não votou.

O depoimento de Steve Bannon é apenas uma parte da grande investigação do Congresso norte-americano, com 19 intimações já emitidas e milhares de páginas de documentos recebidas.

Outras testemunhas estão a colaborar, incluindo algumas que organizaram ou fizeram parte do discurso de Donald Trump no parque Elipse da Casa Branca, durante o comício "Stop The Steal" ("Parem o Roubo", em tradução simples).

A comissão intimou 11 organizadores do comício e deu-lhes um prazo para entregarem documentos e registos, mas na semana passada um advogado de Steve Bannon disse que o ex-conselheiro de Donald Trump não iria cumprir a intimação da comissão da Câmara dos Representantes.

De acordo com a defesa de Bannon, a decisão surgiu depois de o antigo Presidente norte-americano pedir a alguns ex-assessores para invocarem o privilégio executivo para bloquear os pedidos de depoimentos e documentos.